Η Μονακό είναι αυτή που πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα pla off της Euroleague, επικρατώντας με 79-70 της Μπαρτσελόνα στο Πριγκηπάτο και θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό ξεκινησε πολύ καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 19-9 για να κλείσει την πρώτη περίοδο με 26-14. Στην δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι έφτασαν και στο 36-21, αλλά και στους 17 πόντους (47-30), με το ημίχρονο να κλείνει με 49-35.

Στην τρίτη περίοδο η Μονακό πήγε στο +18 (53-35), η Μπαρτσελόνα έβγαλε μια μικρή αντίδραση και μείωσε σε 54-43 και έκλεισε η περίοδος στο 58-53.

Στην τελευταία περίοδο προσπάθησε η ομάδα της Βαρκελώνης να κάνει την ανατροπή, αλλά τα μεγάλα σουτ των Τζέιμς και Μπλόσομγκεϊμ έδωσαν στην Mονακό τη νίκη με 79-70 και την πρόκριση στα play off.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-35, 58-53, 79-70

ΜΟΝΑΚΟ: Οκόμπο 14, Μπλόσομγκεϊμ 11, Τάις 16, Ντιαλό 9, Χέις, Ταρπέι 7, Μπεγκαρίν 3, Στραζέλ 6, Τζέιμς 13.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Πάντερ 5, Μάρκος 5, Κέιλ, Νόρις, Βέσελι 12, Μπριζουέλα 10, Σατοράνσκι, Ερνανγκόμεθ 2, Φαλ 4, Κλάιμπερν 16, Σενγκέλια 14, Πάρα 2.

