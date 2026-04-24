Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να έχουν απευθείας συνομιλίες την Κυριακή, εφόσον οι ξεχωριστές επαφές τους με Πακιστανούς μεσολαβητές εξελιχθούν θετικά, δήλωσε την Παρασκευή Πακιστανός αξιωματούχος στο ABC.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε την Παρασκευή στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, του Πακιστάν, για να συζητήσει προτάσεις επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω αντικρουόμενων σημάτων για πιθανή συνάντηση με Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Πακιστανικές πηγές διευκρίνισαν ότι ο Αραγτσί δεν προβλέπεται να συναντήσει Αμερικανούς, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα αναχωρήσουν το Σάββατο για το Πακιστάν. Ο Πακιστανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την άφιξη της ιρανικής αντιπροσωπείας, τονίζοντας συζητήσεις με ανώτατους αξιωματούχους για τις προσπάθειες ειρήνης.

Ο Εμίρης του Κατάρ Σέιχ Τάμιμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι συζήτησε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις εξελίξεις στη συμφωνία εκεχειρίας Ουάσινγκτον-Τεχεράνης. Το Κατάρ δεσμεύεται για συντονισμό με εταίρους, ενώ το Ισλαμαμπάντ είχε προταθεί ως έδρα αποτυχημένων συνομιλιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ιράν: Νέα πρόταση για διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Η Λέβιτ εξέφρασε αισιοδοξία, σημειώνοντας πρόοδο από πλευράς Ιράν και ετοιμότητα του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς να ταξιδέψει αν οι συνομιλίες προχωρήσουν. Ο Αραγτσί δήλωσε στο X ότι η περιοδεία του σε Πακιστάν, Ομάν και Ρωσία εστιάζει σε διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις, με προτεραιότητα τους γείτονες του Ιράν. Η επίσκεψη θα είναι σύντομη, με έμφαση σε προτάσεις για ΗΠΑ, που θα μεταφέρει το Πακιστάν.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσέθ κάλεσε το Ιράν να επιλέξει «έξυπνα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εγκαταλείποντας πυρηνικά όπλα με επαληθεύσιμους τρόπους. Ιρανικά ΜΜΕ και Πακιστανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ, με το γραφείο του να διαψεύδει παραίτησή του.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε την τριετή επέκταση εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου, κατηγορώντας το Ισραήλ για εχθροπραξίες στη Νότια Λιβύη, όπου σκοτώθηκαν 6 μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, ο Τραμπ τονίζει την υπεροχή ΗΠΑ στον Στέφανο του Ορμούζ, μπλοκαρισμένο από το Ιράν εδώ και 8 εβδομάδες – μόνο 5 πλοία διέσχισαν χθες, από 130 προπολεμικά.

Οι τιμές πετρελαίου παρέμειναν ασταθείς (Brent στα 105,11 δολ./βαρέλι), με traders να ζυγίζουν κινδύνους από τον μεγαλύτερο διαταραχή ενέργειας στην ιστορία. Ο Τραμπ επέκτεινε μονομερώς εκεχειρία για να δώσει χρόνο.