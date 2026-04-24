Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια του παιδιού της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στην Κρήτη, λίγες ώρες μετά την κηδεία της. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με το δράμα της οικογένειας να κορυφώνεται.

Η 43χρονη, Ελευθερία Γιακουμάκη, εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, έχοντας δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της στο Ηράκλειο.

Ο γιος της, Βαγγέλης, μίλησε στο MEGA, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έχουν δεχτεί ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του.

«Εύχομαι η μητέρα μας να μας βλέπει από ψηλά και να μας βοηθάει. Ξέρω ότι μας αγαπούσε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε μόνοι μας τα τρία παιδιά».

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το κύμα συμπαράστασης: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω την καλοσύνη, την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον που μας έδειξε ο κόσμος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γιαγιά του, τονίζοντας πως εκείνη θα βιώσει τη μεγαλύτερη δοκιμασία: «Στην πιο δύσκολη φάση θα είναι η γιαγιά μου, θα περάσει τον δικό της Γολγοθά».

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τον 39χρονο πρώην σύντροφο της 43χρονης, ο οποίος μετά τη δολοφονία έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ημερολόγιο που βρέθηκε στην κατοχή των αρχών, καταγράφονται σκέψεις που παραπέμπουν σε εμμονική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις του δράστη τις ώρες μετά το έγκλημα, προσθέτοντας νέα κομμάτια στο παζλ της υπόθεσης.