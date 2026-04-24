Κατάμεστο θα είναι το «T-Center» στο Game 3 της σειράς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για τα play off της Euroleague.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τους φίλους των «πρασίνων» να στέλνουν ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την ομάδα του Έργκιν Αταμάν.
«Σε λιγότερο από έξι ώρες, στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το σπίτι μας είναι έτοιμο για ακόμη μία μάχη. Τα εισιτήρια για το Game 3 απέναντι στη Βαλένθια έχουν πλέον εξαντληθεί.
Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί μπροστά και την Τετάρτη 6 Μαΐου η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι εκκωφαντική.
Φίλοι του Παναθηναϊκού, οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media.
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026
In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥
The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May…