Κατάμεστο θα είναι το «T-Center» στο Game 3 της σειράς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για τα play off της Euroleague.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τους φίλους των «πρασίνων» να στέλνουν ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την ομάδα του Έργκιν Αταμάν.

«Σε λιγότερο από έξι ώρες, στείλατε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το σπίτι μας είναι έτοιμο για ακόμη μία μάχη. Τα εισιτήρια για το Game 3 απέναντι στη Βαλένθια έχουν πλέον εξαντληθεί.

Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας ωθεί μπροστά και την Τετάρτη 6 Μαΐου η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens θα είναι εκκωφαντική.

Φίλοι του Παναθηναϊκού, οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media.