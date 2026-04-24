Σε μια ανακοίνωση που προκαλεί αναστάτωση σε χιλιάδες διαβητικούς στην Ελλάδα, ο ΕΟΦ γνωστοποίησε την οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Η απόφαση δεν αφορά θέματα ασφάλειας ή ποιότητας, αλλά μια στρατηγική επιλογή που αφήνει κενά στα ράφια των φαρμακείων.

Η εταιρεία ενημέρωσε ήδη τους επαγγελματίες υγείας πως η διακοπή είναι οριστική, γεγονός που επιβάλλει την άμεση εύρεση εναλλακτικών θεραπειών. Παρά τις διαβεβαιώσεις για διαθεσιμότητα άλλων επιλογών, οι ασθενείς οφείλουν να συμβουλευτούν τον γιατρό τους για να μεταβούν σε νέα σκευάσματα χωρίς να διακινδυνεύσει η ρύθμιση του σακχάρου τους. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τον χάρτη της φαρμακευτικής περίθαλψης για τον διαβήτη στη χώρα μας.



Τα σκευάσματα ινσουλίνης που έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα

Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα) – Φυσίγγιο

Η πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).



Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.