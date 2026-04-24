Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έγινε ο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε στα ελληνικά: «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία».

Προηγουμένως, ο Γάλλος πρόεδρος συζήτησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά, με τον Μακρό να στέλνει μήνυμα ενότητας, τονίζοντας: «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς».

Σημειώνεται, ότι αύριο, Σάββατο στις 10.00 το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά.

Στις 11.30 ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Μακρόν θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».

Ακολουθούν φωτογραφίες: