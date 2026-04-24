Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε, με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων ότι το αυξανόμενο κλίμα ειρήνης και συμφιλίωσης στον Νότιο Καύκασο αντανακλά μια ισχυρή προσπάθεια από τους περιφερειακούς παράγοντες που επιδιώκουν τη σταθερότητα και τη συνεργασία, προειδοποιώντας παράλληλα για τις προσπάθειες να αναζωπυρωθούν εντάσεις που έχουν τις ρίζες τους σε ιστορικές διαμάχες.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τα μέρη που συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με «τα γεγονότα του 1915» μοιράζονται μια σαφή στάση κατά της πολιτικοποίησης του ζητήματος, επικρίνοντας ορισμένους πολιτικούς τρίτων χωρών που εκμεταλλεύονται το θέμα για στενά πολιτικά συμφέροντα ή για να αποσπάσουν την προσοχή από τις δικές τους ευθύνες.

Η Άγκυρα επανέλαβε ότι η Τουρκία, η οποία, όπως ανέφερε, ενσαρκώνει από καιρό μια κουλτούρα συνύπαρξης, έχει ανοίξει τα αρχεία της και συνεχίζει να υποστηρίζει τη σύσταση μιας κοινής ιστορικής επιτροπής για την εξέταση των γεγονότων του 1915 με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο. Η πρόταση, όπως σημείωσε το υπουργείο, παραμένει επί τάπητος.

Ζητώντας μια προσέγγιση με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, το υπουργείο προέτρεψε τρίτα μέρη με εποικοδομητικές προθέσεις να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διαλόγου και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινής και δίκαιης ιστορικής κατανόησης, καθώς και στην ενίσχυση του αναδυόμενου κλίματος συνεργασίας στην περιοχή.

Η Τουρκική «σκοπιά»

Η Τουρκία, αρνείται να αποδεχτεί τη συστηματική δραστηριότητα εναντίον των Αρμενίων και σε κάθε αναφορά στο θέμα της Γενοκτονίας των Αρμενίων «βλέπει» μόνο «γεγονότα του 1915» και ισχυρίζεται πως οι θάνατοι Αρμενίων στην ανατολική Μικρά Ασία συνέβησαν όταν ορισμένοι τάχθηκαν στο πλευρό των εισβολέων Ρώσων και εξεγέρθηκαν εναντίον των οθωμανικών δυνάμεων.

Όπως ισχυρίζεται το τουρκικό κράτος, η επακόλουθη μετακίνηση των Αρμενίων είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθμες απώλειες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τις σφαγές που διαπράχθηκαν από στρατιωτικές δυνάμεις και ομάδες πολιτοφυλακής και από τις δύο πλευρές. Στις 24 Απριλίου 1915, στην τότε πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιήθηκαν μαζικές συλλήψεις επιφανών Οθωμανών-Αρμενίων πολιτικών, διανοουμένων και άλλων μελών της κοινότητας που ήταν ύποπτοι για συνδέσεις με αυτονομιστικές ομάδες, για εθνικιστικά συναισθήματα και για εχθρότητα προς την οθωμανική κυριαρχία. Η ημερομηνία αυτή τιμάται ως η αρχή των μετέπειτα φρικαλεοτήτων.

Η Άγκυρα αντιτίθεται στην παρουσίαση αυτών των γεγονότων ως «γενοκτονίας», περιγράφοντάς τα ως μια τραγωδία στην οποία και οι δύο πλευρές υπέστησαν απώλειες.