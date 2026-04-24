Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 43χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή που μετέφερε 1,15 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά μέσα σε σακούλες σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό.

Το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι έχει λευκό ποινικό μητρώο, ενώ είναι και παράγοντας της Ομοσπονδίας Τζούντο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό συνέβη αστυνομικοί σταμάτησαν το ΙΧ αυτοκίνητο που επέβαινε ο 43χρονος και κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντόπισαν 1,15 εκατ. ευρώ σε μετρητά (χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ).

Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας.

Ο 43χρονος εξετάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη ΓΑΔΑ, όπου φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονται από επιχειρηματίες της Αττικής το οποίο μετέφερε σε επιχειρηματία της Πελοποννήσου.

Ο 43χρονος μετά την κατάθεση που έδωσε αφέθηκε ελεύθερος, όμως θα πρέπει να αποδείξει την πηγή προέλευσης των χρημάτων και κατά πόσον αυτά είναι νόμιμα και όχι από εγκληματική – παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η αστυνομία εξετάζει τρία σενάρια για την προέλευση των χρημάτων: