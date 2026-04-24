Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, παραθέτει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος υψηλούς προσκεκλημένους σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και γαστρονομικής ταυτότητας.

Το μενού της εκδήλωσης «παντρεύει» την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργική κουζίνα, με έμφαση σε θαλασσινά αρώματα και εκλεκτές πρώτες ύλες από όλη την Ελλάδα.

Το μενού του επίσημου δείπνου

Οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα

Φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού

Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού

Χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, συνοδευόμενη από φρούτα εποχής

Επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες κρασιών

Το δείπνο συνοδεύεται από προσεκτικά επιλεγμένα ελληνικά κρασιά:

Ροζέ «Domaine Costa Lazaridi», 2025 από το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Δράμα)

Λευκό «Le Roi des Montagnes Assyrtiko», 2025 από το Κτήμα Παπαργυρίου (Κορινθία)

Επιδόρπιο «Vin Santo», 2020 από την Οινοποιία Σαντο, Σαντορίνη

Το μενού φέρει την υπογραφή του executive chef της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Βασίλη Μπέκα, ο οποίος έχει επιμεληθεί μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας που αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα σε διεθνές επίπεδο.