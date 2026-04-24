Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την κλιμάκωση της πολιτικής «μηδενικής ανοχής», το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κίνησε τις διαδικασίες για την αφαίρεση της υπηκοότητας από τον Χασάν Σερτζίλ Καν, τον 38χρονο παιδόφιλο γιατρό από το Λονγκ Άιλαντ, με καταγωγή από το Πακιστάν, που εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης 17 ετών για τη φρικιαστική σεξουαλική κακοποίηση και τη συστηματική αποπλάνηση ενός 11χρονου κοριτσιού.



Η υπόθεση αυτή αποτελεί την αιχμή του δόρατος σε μια ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία στοχεύει στην ανάκληση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών που διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα.



Ο Καν κατηγορείται ότι απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα με δόλο. Τον Αύγουστο του 2012, κατά τη διάρκεια της αίτησής του, απέκρυψε εσκεμμένα ότι λίγους μήνες νωρίτερα είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο για να συνευρεθεί ερωτικά με το θύμα του, το οποίο χειραγωγούσε επί χρόνια μέσω διαδικτύου. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο γιατρός στερείται του «χρηστού ήθους» που απαιτεί ο νόμος, καθώς οι πράξεις του συνιστούν ηθική εξαχρείωση.



Η μαρτυρία του θύματος στο δικαστήριο ήταν συγκλονιστική, περιγράφοντας πώς η κακοποίηση την οδήγησε στην κατάθλιψη, την ανορεξία και τον αυτοτραυματισμό, αφήνοντάς την «σκιά του εαυτού της».



Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα 384 προσφυγών για αποπολιτογράφηση, ένας αριθμός που προκαλεί ίλιγγο αν συγκριθεί με τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο εκπρόσωπος του DOJ, Μάθιου Τρέγκεσερ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ και του υπηρεσιακού Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς, οι αρχές κινούνται με «ταχύτητα δίνης». Η στρατηγική αυτή στοχεύει κατά προτεραιότητα σε σεξουαλικούς παραβάτες και εγκληματίες που «μόλυναν» τη διαδικασία πολιτογράφησης με ψέματα.



Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές: η αμερικανική υπηκοότητα δεν αποτελεί πλέον ασπίδα προστασίας για όσους παραβιάζουν τον νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς το κράτος είναι αποφασισμένο να ξεριζώσει κάθε στοιχείο που εξαπάτησε το σύστημα για να κερδίσει μια θέση στην αμερικανική κοινωνία, σύμφωνα με την New York Post.