Μια πρώην υπάλληλος δημοτικού σχολείου στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ θα περάσει δεκαετίες στη φυλακή για αποτρόπαια σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος τεσσάρων ανήλικων αγοριών, ανάμεσά τους κι ένα παιδί που κακοποίησε σεξουαλικά σε πάρτι ύπνου, μπροστά σε άλλα παιδιά.

Η Άννα Μαρί Κρόκερ, πρώην βοηθός δασκάλας στο δημοτικό σχολείο Riverview στο Σίλβερ Λέικ, καταδικάστηκε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου σε ποινή 51,5 ετών για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου και ενός 14χρονου αγοριού και για απόπειρα χειραγώγησης δύο άλλων εφήβων ώστε να κάνουν σεξ μαζί της, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Κένοσα.

Η 34χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών έστειλε επίσης σεξουαλικά προκλητικά μηνύματα, βίντεο και φωτογραφίες σε κάθε μαθητή, όπως αναφέρει η New York Post. «Αυτή η υπόθεση αποτελεί σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης», δήλωσε ο εισαγγελέας σε μια ανακοίνωση. «Όταν ένας ενήλικας που έχει σχέση με τα σχολεία μας εκμεταλλεύεται τα παιδιά μας, η ζημιά είναι σοβαρή και μόνιμη. Αυτή η ποινή στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε υπάλληλο σχολείου που εκμεταλλεύεται τα παιδιά μας: στην κομητεία Κένοσα, θα λογοδοτήσετε για τις πράξεις σας».

Sicko elementary school aide who engaged in heinous sex acts with 4 boys learns her fate: 'Profound breach of trust' https://t.co/CU7auGstld pic.twitter.com/j5XQWSL5Ln — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Η Άννα Μαρί Κρόκερ, η οποία προσλήφθηκε στο Silver Lake-Salem Joint 1 School District το 2020 ως αναπληρωματική πριν γίνει πλήρους απασχόλησης τον επόμενο χρόνο, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου αγοριού που βρισκόταν στο σπίτι της με μια ομάδα φίλων για να διανυκτερεύσει τον προηγούμενο χειμώνα, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία.

Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι κοιμόταν στο υπόγειο όταν η Άννα Μαρί Κρόκερ τον ξύπνησε, του έβγαλε το παντελόνι και τον κακοποίησε, με εκείνον να προσπαθεί να τη σταματήσει σπρώχνοντάς την μακριά αρκετές φορές. Μήνες αργότερα, του έστειλε μήνυμα ζητώντας του να της ζητήσει συγγνώμη «για ό,τι συνέβη στο υπόγειο» και τον προειδοποίησε να μην το πει σε κανέναν, παρά το γεγονός ότι άλλα παιδιά είχαν δει την απροκάλυπτη κακοποίηση, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Η Κρόκερ είχε επίσης μια ανάρμοστη σχέση με ένα 14χρονο αγόρι, με το οποίο αντάλλαξε σεξουαλικά μηνύματα και φωτογραφίες μέσω του Snapchat πριν τον κακοποιήσει σεξουαλικά σε ένα πάρκινγκ τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που επικαλείται το FOX 6 Milwaukee.

Η 34χρονη κατηγορήθηκε επίσης ότι είχε σεξουαλικές συνομιλίες με ένα 13χρονο και ένα 16χρονο αγόρι στην κοινωνική πλατφόρμα, φτάνοντας στο σημείο να προσπαθήσει να δελεάσει τον μεγαλύτερο έφηβο στο σπίτι της για σεξ μόλις μία μέρα πριν από τη σύλληψή της.

Ικέτευσε τον δικαστή για ελαφρύτερη ποινή

Η Κρόκερ, η οποία ικέτευσε τον δικαστή να της επιβάλει ελαφρύτερη ποινή, ζήτησε συγγνώμη για τις φρικτές πράξεις της κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι συνέβη», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η δράστης στο δικαστήριο, σύμφωνα με το WISN. «Είμαι συγκλονισμένος από τον πόνο και την οδύνη, καθώς και από το τραύμα που πρέπει να υπομείνετε. Λυπάμαι βαθιά που αυτό προκάλεσε σύγχυση, πόνο και οργή, και που πρέπει να ζήσετε με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής σας», απάντησε ο δικαστής.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι δεν θα μπορεί να αποφυλακιστεί μέχρι να συμπληρώσει τα 85 χρόνια της ηλικίας της.