Σε κεντρικό πυλώνα των συζητήσεων στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη για την προαγωγή του Employee Wellbeing. Στο πάνελ με θέμα «Χτίζοντας ανθεκτικότητα στη νέα οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης (22-25 Απριλίου 2026), αναλύθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.



Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας την ευημερία στον εργασιακό χώρο ως στρατηγική προτεραιότητα. Όπως τόνισε η κ. Ευθυμίου, η έννοια της ευημερίας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις παραδοσιακές παροχές, αλλά αποτελεί μια πολυδιάστατη εξίσωση. Σύμφωνα με την υφυπουργό, οι άξονες στους οποίους εστιάζει το Υπουργείο περιλαμβάνουν:

Την ψυχική και συναισθηματική υγεία των εργαζομένων ως βάση για την παραγωγικότητα.

Τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Την ουσιαστική συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που αποτελεί πάγιο αίτημα της σύγχρονης κοινωνίας.



Η συζήτηση ανέδειξε ότι στην εποχή της «νέας οικονομίας», η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κατά πόσο το εργατικό δυναμικό αισθάνεται ασφαλές, υγιές και ισορροπημένο, μετατρέποντας το wellbeing από μια προαιρετική παροχή σε αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας.

Όπως ανέφερε, στον τομέα της ψυχικής υγείας υλοποιούνται δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Σε ό,τι αφορά τη σωματική υγεία, η κ. Ευθυμίου στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με τον νόμο 5239/2025, ο οποίος θέσπισε αυστηρότερες προδιαγραφές, ενώ εισήγαγε και την εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, όπως ΚΑΡΠΑ και λαβής Χάιμλιχ, για την άμεση αντιμετώπιση κινδύνων.

Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι, πλέον, οι υποδείξεις του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας καταγράφονται υποχρεωτικά γραπτώς, ενώ αξιοποιούνται και ψηφιακά εργαλεία, όπως το σύστημα «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην τήρηση του ωραρίου εργασίας, ως βασικού παράγοντα αποφυγής του burnout, επισημαίνοντας πως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, με σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών το 2025 σε σχέση με το 2024.

Επιπλέον, η κ. Ευθυμίου μίλησε για το θεσμικό πλαίσιο για την τηλεργασία και το δικαίωμα στην αποσύνδεση.



Η υφυπουργός σχολίασε επίσης ότι η οικονομική ασφάλεια αποτελεί εξίσου κρίσιμο παράγοντα ευημερίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41,5% σε σχέση με το 2019, καθώς και στον διπλασιασμό του ποσοστού των εργαζομένων που αμείβονται με πάνω από 1.000 ευρώ σε σχέση με το 2019.



Μεταξύ άλλων, η κ. Ευθυμίου σημείωσε ότι η ενίσχυση της διαφάνειας και η ψηφιοποίηση, μέσω συστημάτων, όπως το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και το «ΑΡΙΑΔΝΗ», συμβάλλουν στη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού και στην αύξηση της παραγωγικότητας.



Τέλος, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ, με βασικό πυλώνα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την ενοποίηση 88 βάσεων δεδομένων, καθώς και την ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων ασφαλιστικού βίου, ενέργειες που αναμένεται να επιταχύνουν τον χρόνο απονομής των συντάξεων και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γεώργιος Καββαθάς, υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, βασική προτεραιότητα κάθε εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι και να ευημερούν, σημειώνοντας ότι κομβικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση διαδραματίζουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.



Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ο κ. Καββαθάς τόνισε ότι, μετά την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων την προηγούμενη δεκαετία, επιτεύχθηκε, μέσω της συνεργασίας του υπουργείου Εργασίας με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, ψηφίστηκε και είναι νόμος του κράτους.



Όπως είπε, μέσα από αυτήν, δίνεται η δυνατότητα αύξησης, αλλά κυρίως επέκτασης των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας παραμένει η έλλειψη εργατικού δυναμικού.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη πρόκληση. Σύμφωνα με τον κ. Καββαθά, οι διατακτικές σίτισης μπορούν να καλύψουν ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.



Η Μαρία Βερούχη, CEO, Edenred Greece, δήλωσε ότι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος παροχών, με στοχευμένες δράσεις που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ενισχύει όχι μόνο την αγοραστική δύναμη, αλλά και το αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας.



Όπως είπε, με βάση έρευνες, περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους δηλώνει ότι, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, σκοπεύει να αναζητήσει νέο εργοδότη, με βασικούς λόγους τις καλύτερες αποδοχές, τις ευκαιρίες εξέλιξης και πιο ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.



Μάλιστα, η κ. Βερούχη διευκρίνισε ότι οι παροχές δεν περιορίζονται στη σίτιση, αλλά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια ζωής και υγείας, συνταξιοδοτικά προγράμματα, παροχές για παιδικούς σταθμούς και μετακίνηση από και προς την εργασία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι απαιτείται εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε εργαζομένου.



Επιπρόσθετα, η κ. Βερούχη τόνισε τη σημασία του work-life balance και του θετικού εργασιακού κλίματος, προσθέτοντας ότι οι παροχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αυξήσεις μισθών και όχι να τις υποκαθιστούν.



Τέλος, αναφέρθηκε στην αρχή της ίσης αμοιβής (equal pay), τονίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων. «Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία», σχολίασε η κ. Βερούχη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.