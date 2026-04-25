Οι Παλαιστίνιοι άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για τις δημοτικές εκλογές στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και σε ένα τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που οργανώνεται από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στη Δυτική Όχθη και στην περιφέρεια της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κέντρο της λωρίδας της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει την έδρα της στη Δυτική Όχθη, ελπίζει πως η συμβολική συμπερίληψη της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλαχ της Γάζας θα ενισχύσει την προσπάθειά της να διεκδικήσει την εξουσία στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο έδαφος, από το οποίο είχε εκδιωχθεί το 2007 από τη Χαμάς.

Κάτοικοι της Γάζας, οι οποίοι πασχίζουν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους στον κατεστραμμένο θύλακα, καλωσόρισαν την ευκαιρία να ψηφίσουν.

«Ακούω για εκλογές από τότε που γεννήθηκα», λέει στο Ρόιτερς ο Αντάμ αλ-Μπαρντίνι, καθισμένος έξω από τη σκηνή της οικογένειάς το στην πόλη. «Ανυπομονούμε να συμμετάσχουμε … ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα που μας επιβάλλουν».

Ευρωπαϊκές και αραβικές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ευρέως το ενδεχόμενο να κυβερνήσει και πάλι τη Γάζα η Παλαιστινιακή Αρχή και να εγκαθιδρυθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος που να περιλαμβάνει τη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, οπου η Παλαιστινιακή Αρχή έχει περιορισμένη αυτονομία υπό την ισραηλινή κατοχή.

Δυτικοί διπλωμάτες λένε ότι οι τοπικές εκλογές μπορεί να ανοίξουν το δρόμο για τις πρώτες εθνικές εκλογές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και να βοηθήσουν να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η διαφάνεια και η απόδοση ευθυνών, τις οποίες η Παλαστινιακή Αρχή λέει πως έχει ήδη δρομολογήσει.

Είναι οι πρώτες παλαιστινιακές εκλογές που πραγματοποιούνται αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα πριν από περισσότερο από δύο χρόνια με την επίθεση της Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ. Δημοτικές εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά στη Δυτική Όχθη πριν από τέσσερα χρόνια.

Στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, η οποία έχει υποστεί λιγότερες ζημιές από την ισραηλινή επίθεση μετά το 2023 απ’ ό,τι άλλες πόλεις της Γάζας, πανό με τα ονόματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί σε κτίρια. Σκηνές χρησιμοποιούνται σε μερικές περιπτώσεις ως εκλογικά τμήματα και η εκλογική διαδικασία θα ολοκληρωθεί δύο ώρες νωρίτερα εξαιτίας προβλημάτων με την ηλεκτροδότηση.

Η παλαιστινιακή εκλογική επιτροπή επικαλέσθηκε τις εκτεταμένες καταστροφές μεταξύ των λόγων για τους οποίους η ψηφοφορία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην υπόλοιπη Γάζα, πάνω από το μισό της οποίας ελέγχεται από το Ισραήλ και η υπόλοιπη βρίσκεται υπό τη διακυβέρνηση της Χαμάς.

Μερικές παλαιστινιακές παρατάξεις μποϊκοτάρουν τις εκλογές διαμαρτυρόμενες για το αίτημα της Παλαιστινιακής Αρχής να υποστηρίζουν οι υποψήφιοι τις συμφωνίες της, που περιλαμβάνουν αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, δεν έχει ορίσει επισήμως υποψηφίους, αλλά ένα ψηφοδέλτιο στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ θεωρείται από κατοίκους και αναλυτές ότι περιλαμβάνει υποστηρικτές της.

Αναλυτές λένε πως η επίδοση των υποψηφίων που συνδέονται με τη μαχητική οργάνωση θα είναι ενδεικτική της δημοτικότητάς της. Οι περισσότεροι υποψήφιοι, περιλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης, έχουν θέσει υποψηφιότητα με τη Φατάχ, το κύριο πολιτικό κίνημα πίσω από την Παλαιστινιακή Αρχή, ή ως ανεξάρτητοι.

Η Χαμάς έχει δηλώσει πως θα σεβαστεί τα αποτελέσματα και παλαιστινιακές πηγές είπαν στο Reuters πριν από την ψηφοφορία ότι αστυνομικοί της οργάνωσης θα αναπτυχθούν για την ασφάλεια των εκλογικών τμημάτων στη Γάζα.

Η παλαιστινιακή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, περιλαμβανομένων 70.000 στη Γάζα, έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ του Σαββάτου ή την Κυριακή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.