Το Newsbeast στους Δελφούς – Live η τέταρτη μέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ

Αδήριτη είναι η ανάγκη για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, πιο εξωστρεφούς και πιο ανταγωνιστικού. Τα εμπόδια όμως που πρέπει να ξεπεραστούν είναι πολλά, όπως επισημάνθηκε στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.



Ο Γιώργος Μυλωνάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Alumil, τόνισε ότι δεν είναι σαφές ποιο ακριβώς είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Το βέβαιο είναι ότι η βιομηχανία αποτελεί πολύ βασικό παράγοντα, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να τυγχάνει ιδιαίτερης στήριξης. Υπογράμμισε ότι τη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε έναν δρόμο αναδομής, καθώς υπάρχει μια καινούργια γενιά βιομηχανιών, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες, οι οποίες είναι πολύ δυναμικές και εξωστρεφείς, χρειάζονται όμως μεγαλύτερη ενίσχυσης από το κράτος.

«Η βιομηχανία είναι κάτι που εξελίσσεται συνεχώς. Για να εξελιχθεί και να είναι άμεσα ανταγωνίσιμη, εκτός από τα κόστη ενέργειας και τα υπόλοιπα, χρειάζεται επενδύσεις. Η Ελλάδα όμως δεν έχει χρηματοοικονομικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να πάρει ρίσκο. Πρόβλημα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν τρόποι να χρηματοδοτηθεί η βιομηχανία» εξήγησε ο Γιώργος Μυλωνάς, στη συζήτηση που συντόνισε η Μαρία Καπετανάκη, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής του EFA Group, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του THEON Group, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) υποστήριξε ότι η επαναβιομηχανοποίηση της χώρας είναι πολύ εφικτή. «Για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει μια μετατόπιση από το hardware προς το software και σύντομα ίσως και το software να εξαφανιστεί και να μείνει μόνο το AI. Οπότε, σε αυτό το γίγνεσθαι είναι πολύ πιο εύκολη η επαναβιομηχανοποίηση, διότι έχουμε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να το πετύχει με σημερινούς όρους» εξήγησε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.

Θα χρειαστεί βέβαια, όπως είπε, η πολιτεία να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα για την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Χατζημηνά δεν μπορεί να γίνει καμία επανάσταση του catch up, εάν δεν αρχίσει από κάτω προς τα πάνω. «Για να αρχίσει από κάτω σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν κίνητρα να κάνουν αυτή την επανεκπαίδευση. Έχουμε καταθέσει στην κυβέρνηση συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να συμπεριληφθεί η επανεκπαίδευση και η αύξηση μισθού στην υπεραπόσβεση 200%» εξήγησε ο Κρίστιαν Χατζημηνάς. Μίλησε επίσης για την ανάγκη επιτάχυνσης των αποσβέσεων, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή για να αποσβέσει πλήρως μια βιομηχανική επένδυση απαιτούνται 10 έτη, ανεξαρτήτως της ωφέλιμης ζωής του μηχανήματος.

Στη δική του τοποθέτηση ο Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών υπογράμμισε πως για μια χώρα, που θέλει να αναπτύξει ένα ισχυρό παραγωγικό μοντέλο, ο τομέας της υγείας αποτελεί τον πρώτο για τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσει ότι βρίσκεται στο επίπεδο που χρειάζεται. «Η Ελλάδα ευτυχεί αυτή τη στιγμή να έχει έναν πολύ ισχυρό τομέα υγείας, με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, ισχυρά χαρτιά, Έλληνες γιατρούς, αλλά και την απαραίτητη τεχνολογία για να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει», σημείωσε ο Βασίλης Αποστολόπουλος. Επισήμανε ότι ο ιατρικός τουρισμός θα μπορούσε να είναι μια σημαντική συνιστώσα του νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, εκτιμώντας ότι η τεχνολογία και το πολύ υψηλού επιπέδου ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, μπορούν να δημιουργήσουν έναν ισχυρό πόλο έλξης για την χώρα μας.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Αποστολόπουλο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό κλάδο υγείας επιβαρύνονται με έναν πολύ μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της χώρας. Κάτι που, όπως είπε, εξακολουθεί να δημιουργεί μια τεράστια στρέβλωση. Μια δεύτερη στρέβλωση προκαλεί ο συντελεστής ΦΠΑ, που από το 0 στην προμνημονιακή εποχή έχει φθάσει στο 24%. Αυτός είναι, σύμφωνα με τον κ. Αποστολόπουλο και ένας βασικός λόγος της έντασης που υποβόσκει ανάμεσα στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Από την πλευρά του ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank διέκρινε τέσσερα σημεία, όπου ο ρόλος των τραπεζών μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. «Το πρώτο είναι το θέμα των κεφαλαιαγορών και της εμβάθυνσης των κεφαλαιαγορών. Καθότι η επόμενη γενιά των παραγωγικών επενδύσεων, δεν θα χωρέσει και δεν μπορεί να χωρέσει και δεν θα πρέπει να χωρέσει μόνο σε τραπεζικούς ισολογισμούς» σημείωσε ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου.

Το δεύτερο σημείο αφορά στο θέμα της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης, το οποίο χαρακτήρισε ως μια επιχειρηματική ευκαιρία για την επανατοποθέτησή μας στους διεθνείς άξονες και για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων. Τα άλλα δύο σημεία περιλαμβάνουν την εξωστρέφεια και τη συμβουλευτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Θέλουμε και μπορούμε όλες οι τράπεζες να είμαστε ενεργοί αρχιτέκτονες του νέου παραγωγικού μοντέλου, όπως αυτό θα το ορίσουμε εν τοις πράγμασι» σημείωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων, πάντως, ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου τοποθέτησε το θέμα των θεσμών και της δικαιοσύνης. «Μας παίρνει 770 μέρες να λύσουμε εμπορικές και αστικές υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 293 μέρες. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο αντιπαραγωγικό είναι αυτό», τόνισε.

Τέλος, ο Θεόδωρος Ρακιντζής, partner της KG Law Firm ανέφερε ότι οι επενδύσεις κολλάνε σήμερα σε ένα θεσμικό και ένα πρακτικό ζήτημα. «Το πρακτικό έχει να κάνει με την εφαρμογή των νόμων, με τους επενδυτές, κυρίως τους ξένους, να αδυνατούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και την έλλειψη ταχύτητας στην εφαρμογή» τόνισε ο Θεόδωρος Ρακιντζής.

Σημείωσε ότι σε περιπτώσεις είτε μεγάλων είτε μικρών έργων γίνεται η επένδυση, λαμβάνονται οι άδειες και εν συνεχεία υπάρχει το σοβαρό ρίσκο της ακυρωτικής διαδικασίας από τα δικαστήρια, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά. Όσον αφορά στο θεσμικό, ο Θεόδωρος Ρακιντζής μίλησε για την υπερποινικοποίηση των πάντων στην Ελλάδα, με τη διαδικασία της ποινικής δίωξης να προβλέπεται σχεδόν για κάθε παράπτωμα. Κάτι που όπως είπε, πρέπει να καταργηθεί.