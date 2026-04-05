Η ανθρωπότητα πλησιάζει ξανά τα όρια του άγνωστου, με την αποστολή Artemis II να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του διαστήματος, προσφέροντας εικόνες και εμπειρίες που μέχρι σήμερα ανήκαν μόνο στη θεωρία.

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA κατέγραψε τις πρώτες εντυπώσεις του από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, σε ένα ταξίδι που ήδη θεωρείται ιστορικό.

Οι αστροναύτες της NASA, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον αστροναύτη της Canadian Space Agency, Jeremy Hansen, βρίσκονται πλέον στην τέταρτη ημέρα της αποστολής τους με το διαστημόπλοιο Orion, κατευθυνόμενοι προς την προγραμματισμένη περιφορά γύρω από τη Σελήνη.

Εικόνα της Γης που μεταδόθηκε από τον διοικητή της αποστολής Artemis II, Reid Wiseman, μέσα από την κάψουλα Orion

«Αυτή είναι μια μεγαλειώδης επιτυχία να βρισκόμαστε εδώ πάνω, να βλέπουμε τη Σελήνη, να βλέπουμε τη Γη και να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο ουράνια σώματα», είπε ο διοικητής Reid Wiseman.

«Η Γη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη έκλειψη. Η Σελήνη βρίσκεται σχεδόν σε πλήρες φως της ημέρας. Και ο μόνος τρόπος να δει κανείς αυτήν την εικόνα είναι να βρεθεί στο μέσο αυτών των δύο σωμάτων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά εδώ πάνω».

Thanks to our @NASAArtemis II astronauts for working on the weekend!

The fourth day of their mission brought more crew preparations for Monday's trip around the Moon and stunning new images from their vantage point. What views are you most excited to see? pic.twitter.com/CFmFYQRmYT — NASA (@NASA) April 5, 2026

Η πρώτη ματιά στην «άγνωστη» Σελήνη

Το πλήρωμα περιέγραψε με δέος την παρατήρηση της λεγόμενης σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, μιας περιοχής που δεν είναι ορατή από τη Γη.

«Τα πιο σκοτεινά μέρη απλώς δεν βρίσκονται στη σωστή θέση και κάτι σε αυτό σου δίνει την αίσθηση ότι δεν είναι η Σελήνη που έχω συνηθίσει να βλέπω και, όντως… Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ», είπε η Christina Koch.

«Κάτι σε αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν είναι η Σελήνη που συνηθίζω να βλέπω», πρόσθεσε η ίδια.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, το διαστημόπλοιο βρισκόταν σε απόσταση άνω των 180.000 μιλίων (περίπου 289.681 χλμ.) από τη Γη, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η αποστολή είχε ήδη καλύψει τα «δύο τρίτα» της διαδρομής προς τη Σελήνη.

Κατά την τέταρτη ημέρα πτήσης, το πλήρωμα προετοιμάζεται εντατικά για την επικείμενη προσέγγιση, δοκιμάζοντας διαδικασίες χειροκίνητου ελέγχου και σχεδιάζοντας τις επιστημονικές παρατηρήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την κοντινή διέλευση.

Ο κρατήρας που δεν είχε δει ποτέ άνθρωπος

Με ξεχωριστή ανάρτησή της, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια εντυπωσιακή εικόνα από την αποστολή, όπου αποτυπώνεται για πρώτη φορά ο κρατήρας Orientale από ανθρώπινα μάτια.

«Το Orientale είναι ένας τεράστιος κρατήρας στην αθέατη πλευρά της Σελήνης», είχε πει ο Jeremy Hansen, εξηγώντας πως «με τηλεσκόπια μπορείς να δεις το περίγραμμα αυτού του κρατήρα, αλλά κανείς δεν έχει δει ποτέ ολόκληρο τον κρατήρα από την αθέατη πλευρά».

“Γράφεται ιστορία. Σε αυτή τη φωτογραφία από το πλήρωμα της @NASAArtemis II μπορείτε να δείτε τoν Orientale στην δεξιά άκρη του σεληνιακού δίσκου. Αυτή η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ολόκληρος ο κρατήρας γίνεται ορατός από ανθρώπινα μάτια”, γράφει η NASA.

Η Γη όπως φαίνεται από ένα παράθυρο του διαστημοπλοίου Orion κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II, καθ’ οδόν προς τη Σελήνη

Ένα ταξίδι που «σπάει» ρεκόρ

Οι αστροναύτες αναμένεται να φτάσουν στη Σελήνη τη Δευτέρα, πραγματοποιώντας περιφορά γύρω της χωρίς προσεδάφιση και επιστρέφοντας στη συνέχεια απευθείας στη Γη.

Artemis II just hit the "two thirds" mark of the journey to the Moon.



During Flight Day 4, the astronauts aboard Orion went over plans to study the Moon during their upcoming lunar flyby and are currently practicing manually controlling the spacecraft. pic.twitter.com/TU0ftZAekT — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 5, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά την Apollo 17 το 1972, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη ιστορική σημασία στο εγχείρημα.

Το διαστημόπλοιο θα φτάσει περίπου 4.000 μίλια (6.400 χλμ.) πέρα από τη Σελήνη πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της αθέατης πλευράς.

Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, το πλήρωμα θα καταγράψει νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 250.000 μίλια απόσταση από τη Γη — πιο μακριά από κάθε προηγούμενη ανθρώπινη αποστολή.

Παράλληλα, η αποστολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που στοχεύει στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη σε μόνιμη βάση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντικές αποστολές ακόμη βαθύτερα στο διάστημα.