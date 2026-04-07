Η αποστολή Artemis II της NASA κατέγραψε ένα σημαντικό ορόσημο καθώς το διαστημόπλοιο Orion ταξίδεψε πίσω από τη Σελήνη και επανέκτησε επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον, μετά από περίπου 40 λεπτά πλήρους «σιωπής», σε απόσταση 406.833 χλμ από τη Γη.

Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

Η στιγμή της επανασύνδεσης

Το πρώτο σήμα ότι όλα εξελίχθηκαν ομαλά ήταν η επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, ακολουθούμενη από δεδομένα τηλεμετρίας και στη συνέχεια καθαρή φωνή από την κάψουλα.

"We will always choose each other."



Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν το μήνυμα από το Orion, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνίας στο Κέντρο Ελέγχου. (Σημείωση: Το Integrity είναι το callsign του διαστημοπλοίου κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II).

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ σχολίασε: «Είναι υπέροχο που ακούμε ξανά τη Γη. […]

Σε Ασία, Αφρική και Ωκεανία, κοιτάζουμε προς τα πίσω και σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Μπορείτε να σηκώσετε το βλέμμα σας και να δείτε το φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Σας βλέπουμε κι εμείς. Όταν πραγματοποιήσαμε τον ελιγμό προς τη Σελήνη, είπα ότι δεν εγκαταλείπουμε τη Γη. Και αυτό είναι αλήθεια. Θα εξερευνήσουμε. Θα κατασκευάσουμε διαστημόπλοια. Θα επιστρέψουμε ξανά. Θα δημιουργήσουμε επιστημονικές βάσεις. Θα οδηγήσουμε ρόβερ, θα κάνουμε ραδιοαστρονομία, θα ιδρύσουμε εταιρείες. Θα ενισχύσουμε τη βιομηχανία, θα εμπνεύσουμε. Αλλά τελικά, θα επιλέγουμε πάντα τη Γη. Θα επιλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον».

Αυτόνομη λειτουργία πίσω από τη σκοτεινή πλευρά

Κατά τη διάρκεια της διακοπής επικοινωνίας, το Orion λειτούργησε πλήρως αυτόνομα, εκτελώντας κρίσιμους ελιγμούς κινητήρα για να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη. Σε επανδρωμένες αποστολές, η απουσία επικοινωνίας πάντα προκαλεί αβεβαιότητα μέχρι να υπάρξει επανεπαφή με το πλήρωμα.

The highest quality video of the moon was just released pic.twitter.com/lAoJZHdxAq — Daily Loud (@DailyLoud) April 6, 2026

Το πιο μακρινό ταξίδι ανθρώπου στην ιστορία

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ της NASA και ο Τζέρεμι Χάνσεν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία έφτασαν στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει επιτευχθεί ποτέ από ανθρώπους. Το Orion πλησίασε περίπου 6.545 χλμ από τη Σελήνη, με το 21% της αθέατης πλευράς να φωτίζεται από τη γωνία του πληρώματος.

Approaching the near side of the Moon.



The Artemis II astronauts have surpassed the record for the distance from Earth at 1:56 ET (1756 UTC). This record was previously set during the Apollo 13 mission when the astronauts traveled 248,655 miles from Earth. The Moon continues to… pic.twitter.com/OapAGgGMex — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Οι πρώτες εικόνες θεωρούνται από τις πιο λεπτομερείς που έχουν ληφθεί ποτέ από την «κρυφή» πλευρά της Σελήνης. Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω του Deep Space Network για ανάλυση τις επόμενες ημέρες.

Someone made a time lapse showing Artemis 2 approaching the moon.pic.twitter.com/rkdgDJP1bq — DramaAlert (@DramaAlert) April 6, 2026

Μηνύματα πριν τη «σιωπή»

Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, ο Βίκτορ Γκλόβερ απηύθυνε μήνυμα προς τη Γη: «Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το τεράστιο προνόμιο να βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι μαζί. […] Θέλω να θυμίσω ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια εδώ στη Γη, και αυτό είναι η αγάπη.»

Η αποστολή ως ορόσημο για τη NASA

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεχάρη το πλήρωμα, τονίζοντας ότι η αποστολή αποτελεί σημείο καμπής για την εξερεύνηση του διαστήματος. «Πριν φύγουν, είπαν ότι ήλπιζαν αυτή η αποστολή να ξεχαστεί, όμως θα μείνει στην ιστορία ως η στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ξανά ότι η Αμερική μπορεί να πετύχει το σχεδόν αδύνατο και να αλλάξει τον κόσμο», ανέφερε.

Η επιστροφή του πληρώματος στον Ειρηνικό Οκεανό αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής.

Σύγκριση με το Apollo 8

Η Artemis II συγκρίνεται συχνά με το Apollo 8 του 1968, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή που πραγματοποίησε περιστροφή γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση. Ο αξιωματικός πτήσης του Apollo 8, Τζέρι Μπόστικ, είχε περιγράψει τη διακοπή επικοινωνίας ως ιδιαίτερα αγχωτική για το κέντρο ελέγχου. Οι αστροναύτες του Apollo 8 είχαν μόλις 50% πιθανότητες επιβίωσης, υπογραμμίζοντας τον υψηλό βαθμό ρίσκου των πρώτων αποστολών στο βαθύ διάστημα.