Η αποστολή Artemis II της NASA μπορεί να αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την κατάκτηση του διαστήματος, ωστόσο ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου πυροδότησε τη θεωρία συνωμοσίας πως είναι ψεύτικη και στήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το επίμαχο βίντεο που κυκλοφορεί κυρίως στην πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ, περιλαμβάνει ένα στιγμιότυπο από συνέντευξη των αστροναυτών της αποστολής και εστιάζει σε ένα λούτρινο παιχνίδι που αιωρείται μέσα στο σκάφος.

Σύμφωνα με τη θεωρία συνωμοσίας, το παιχνίδι εμφανίζει «οπτικό σφάλμα», κάτι που αποδεικνύει χρήση green screen.

Επιπλέον, αυτό το στοιχείο «αποδεικνύει» ότι η αποστολή έγινε τώρα, ώστε «να ξεχαστούν οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν» και «το ενδιαφέρον του κόσμου να στραφεί αλλού».

Το LAD BIBLE επικαλούμενο το The Premium 24 έγραψε ότι το «οπτικό σφάλμα» δεν εμφανίζεται στις αυθεντικές μεταδόσεις της αποστολής, παρά στα βίντεο που αναπαρήγαγαν διάφοροι χρήστες στη συνέχεια.

Έτσι, το επίμαχο βίντεο φαίνεται να πρόκειται για επεξεργασμένη εκδοχή του αυθεντικού υλικού, πιθανότατα λόγω επαναμετάδοσης με τεχνολογία chroma key (green screen overlay), η οποία δημιούργησε τεχνητά artefacts.