Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέες εντυπωσιακές εικόνες από την αποστολή Artemis II, καταγράφοντας στιγμές που μέχρι σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να δουν με τα μάτια τους. Πρόκειται για εικόνες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της επανδρωμένης πτήσης γύρω από τη Σελήνη, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική οπτική της Γης και του διαστήματος.

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές λήψεις ξεχωρίζει το λεγόμενο «Earthset», όπου η Γη φαίνεται να «δύει» πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης – ένα σπάνιο φαινόμενο που θυμίζει το ιστορικό «Earthrise» του Apollo 8. Ταυτόχρονα, οι αστροναύτες κατέγραψαν τη Γη ως έναν φωτεινό, σχεδόν εύθραυστο δίσκο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του διαστήματος, σε εικόνες που ήδη συγκρίνονται με τη θρυλική «Blue Marble» του 1972.

Οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν μόνο αισθητική αξία. Αποτελούν μέρος μιας ιστορικής αποστολής, καθώς το Artemis II είναι η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή ανθρώπων στο φεγγάρι.

Μέσα από αυτές τις εικόνες, η NASA επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά στο επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας στο διάστημα – θυμίζοντας ταυτόχρονα πόσο μικρός και πολύτιμος είναι ο πλανήτης μας όταν τον κοιτάς από τόσο μακριά.