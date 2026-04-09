Οι αστροναύτες της αποστολής Άρτεμις ΙΙ δήλωσαν ότι έχουν «πολλές περισσότερες εικόνες» και «πολλές περισσότερες ιστορίες» να μοιραστούν με τον κόσμο, καθώς προετοιμάζονται για την επιστροφή τους στη Γη, ολοκληρώνοντας μία ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη. Το τετραμελές πλήρωμα που επέβαινε στο διαστημόπλοιο Orion ολοκλήρωσε την αποστολή του και αναμένεται να προσθαλασσωθεί ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης από το διάστημα κατά την επιστροφή τους, ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, ανέφερε ότι το πλήρωμα ανυπομονεί να μοιραστεί όσα είδε με τον κόσμο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το κοινό ακούει από την ομάδα μετά την ιστορική πτήση γύρω από τη Σελήνη, κατά την οποία ταξίδεψαν πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, όταν ρωτήθηκε για την επανείσοδο στη Γη, ο Γκλόβερ τόνισε: «Πρέπει να επιστρέψουμε. Υπάρχουν τόσα δεδομένα που έχετε ήδη δει, αλλά όλα τα σημαντικά έρχονται πίσω μαζί μας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν τόσες περισσότερες εικόνες, τόσες περισσότερες ιστορίες», προσθέτοντας ότι το πλήρωμα έχει ακόμη «δύο ημέρες» πριν μπορέσει να επεξεργαστεί πλήρως όσα έζησε. «Θα σκέφτομαι και θα μιλάω για όλα αυτά για το υπόλοιπο της ζωής μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το διαστημόπλοιο Orion της αποστολής Άρτεμις ΙΙ κατέρριψε ρεκόρ ανθρώπινης πτήσης τη Δευτέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 400.000 χιλιομέτρων, το οποίο κατείχε από το 1970 η αποστολή Apollo 13. Το σκάφος δεν είχε ως στόχο την προσελήνωση, αλλά την πτήση γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, η οποία δεν είναι ποτέ ορατή από τη Γη. Αν και δορυφόροι έχουν φωτογραφίσει την περιοχή στο παρελθόν, οι αστροναύτες ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν με τα μάτια τους τμήματα της επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων κρατήρων και των πεδιάδων λάβας.

Αμέσως μετά την πτήση γύρω από τη Σελήνη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με την ομάδα του Orion και τους συνεχάρη, δηλώνοντας: «Σήμερα γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη, απίστευτα περήφανη». Κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης εικονικής συνέντευξης Τύπου από το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, οι τέσσερις αστροναύτες εμφανίστηκαν σε ζωντανή μετάδοση, με ένα μικρόφωνο να αιωρείται ανάμεσά τους, απαντώντας διαδοχικά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων με σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις.

Σε ερώτηση της εφημερίδας Los Angeles Times σχετικά με τα 40 λεπτά «βαθιάς απομόνωσης» κατά τα οποία έχασαν την επικοινωνία με τη Γη, ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν εξήγησε ότι το πλήρωμα είχε σημαντικές επιστημονικές εργασίες να ολοκληρώσει, χαρακτηρίζοντας εκείνη τη φάση ως «πιθανώς τις πιο κρίσιμες σεληνιακές παρατηρήσεις για την ομάδα γεωλογίας». Ωστόσο, αποκάλυψε ότι οι τέσσερις αστροναύτες αφιέρωσαν λίγα λεπτά για προσωπική περισυλλογή. «Μοιραστήκαμε μπισκότα σφενδάμου που είχε φέρει ο Τζέρεμι και αφιερώσαμε τρία ή τέσσερα λεπτά ως πλήρωμα για να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμασταν», ανέφερε.

Για τον Βίκτορ Γκλόβερ, το «μεγαλύτερο δώρο» της αποστολής ήταν η παρατήρηση της σεληνιακής έκλειψης από πέρα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Από την πλευρά του, ο Ριντ Γουάιζμαν περιέγραψε ως «κορυφαία στιγμή» όταν η ομάδα έδωσε το όνομα της εκλιπούσας συζύγου του, Κάρολ, σε έναν σεληνιακό κρατήρα. Η Κάρολ είχε πεθάνει από καρκίνο το 2020. «Νομίζω ότι όταν ο Τζέρεμι έγραψε το όνομα της Κάρολ… εκείνη τη στιγμή κατακλύστηκα από συναισθήματα και κοίταξα και η Κριστίνα έκλαιγε», είπε, προσθέτοντας: «Για μένα προσωπικά, αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της αποστολής».

Οι αστροναύτες αποκάλυψαν επίσης ότι η βασική τους πηγή ενημέρωσης για όσα συμβαίνουν στη Γη ήταν τα μέλη των οικογενειών τους. «Ήταν η πηγή μας για το πώς εξελίσσεται η αποστολή από την οπτική του κοινού», ανέφερε ο Γουάιζμαν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «προφανώς είναι όλοι μεροληπτικοί».

Σε ερώτηση της επιστημονικής συντάκτριας του BBC, Ρεμπέκα Μορέλ, σχετικά με το τι θα τους λείψει περισσότερο από το διάστημα, η Κριστίνα Κοχ απάντησε ότι θα της λείψει η «συντροφικότητα». Όταν ρωτήθηκε τι δεν θα της λείψει, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. «Δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε βαθύτερα αν δεν κάνουμε πράγματα που είναι δύσκολα, αν δεν κάνουμε κάποιες θυσίες, αν δεν παίρνουμε κάποια ρίσκα. Και όλα αυτά αξίζουν», τόνισε.

Το πλήρωμα αντιμετωπίζει πλέον μερικές πιο ήρεμες ημέρες με ελέγχους και πειράματα πριν από τη μεγάλη τελική δοκιμασία: μία φλογερή είσοδο στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα σχεδόν 25.000 μιλίων την ώρα και προσθαλάσσωση με αλεξίπτωτα στον Ειρηνικό Ωκεανό, που θα δοκιμάσει την αντοχή της θερμικής ασπίδας και τα συστήματα ανάκτησης της κάψουλας.