Όχι στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, Παύλο Μαρινάκη.

«Όπως ορίζει το σύνταγμα στο άρθρο 86 όλη την αξιολόγηση των δεδομένων την κάνει η Βουλή. Από την επισκόπηση που έκανε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση. Θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων μην κοροϊδευόμαστε φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Θέλουν να μετατρέψουν την χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές χωρίς τα πραγματικά δεδομένα και τις διαστάσεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε η κυβερνητική πλειοψηφία που έχει δεχθεί να παραπεμφθούν δυο πρώην υπουργοί και σε άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρχαν καν στοιχεία, όπως στις περιπτώσεις Βορίδη και Αυγενάκη, απαντήσαμε αρνητικά γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία».

«Ο κ. Λιβανός και η κ. Αραμπατζή ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα, τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανού, (από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022) και κατά της τέως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή, (από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2021), ζήτησαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με κοινή πρόταση που κατέθεσαν σήμερα, Δευτέρα.

Η πρόταση η οποία κατατέθηκε με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής του ΥΠΑΑΤ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση (Άρθρα 26 παρ. 1 εδ α, 27, 98 και 390 ΠΚ σε συνδυασμό με άρθρα 21 παρ. 2, 24 παρ. 4, και 26 παρ. 1 και 3 του Ν. 4689/2020), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση.