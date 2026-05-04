Την παραίτησή του από «το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, υπέβαλε πριν από λίγη ώρα το ιστορικό στέλεχος του Κινήματος, Χάρης Καστανίδης, θεωρώντας ως αποκλειστικό υπαίτιο για την εξώθησή του σε μια τέτοια κίνηση τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρώην βουλευτής, που θυμίζουμε ότι μπήκε για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο τον μακρινό Οκτώβριο του 1981, όταν δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία, έκτοτε επανεξελέγη πολλές φορές: στις εκλογές του 1985, στις διπλές κάλπες του 1989, το 1990, το 1993, το 1996, το 2000, το 2004, το 2007, το 2009 και αμέσως μετά το 2019, όπου παρέμεινε στο Κοινοβούλιο έως το 2023. Πάντα στην Α’ εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Και θα εισερχόταν και αυτή τη φορά στον «ναό της Δημοκρατίας», εάν ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης δεν επέλεγε να κρατήσει για έδρα του, ως πρόεδρος κόμματος, την Α’ Θεσσαλονίκης.

Αυτό ήταν κάτι που στοίχισε πολύ στον κ. Καστανίδη και δεν το συγχώρεσε στον πρόεδρό του, που θα μπορούσε να επιλέξει ως έδρα το Ηράκλειο – αν και εκεί το επιχείρημα από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πως οι δύο βουλευτές που αναδείχθηκαν εκεί (η Ελένη Βατσινά και ο Φρέντυ Παρασύρης) πήραν μεγάλο αριθμό σταυρών. Συνεπώς, προκρίθηκε αυτό το κριτήριο σε συνάρτηση με την ανανέωση που επιθυμούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, από τότε, από τον Ιούλιο του 2024, ο πρώην υπουργός είχε σημειώσει σε γραπτή δήλωσή του πως: «Αν η απόφαση του κ. Ανδρουλάκη (σ.σ. να επιλέξει για έδρα του την Α’ Θεσσαλονίκης) στηριζόταν στην επιθυμία του να ανανεώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε μιαν έντιμη επιλογή απέναντι σε εκλεγμένο βουλευτή του κόμματός του, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή: να με καλέσει πριν από τις (σ.σ. πρώτες) εκλογές του Μαΐου και να μου ζητήσει να μην συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια, εφόσον η πρόθεσή του ήταν η ανανέωση. Δεν έπραξε αυτό. Επέλεξε τον αποκλεισμό μου, αφού, προηγουμένως, οι πολίτες αποφάνθηκαν ότι θέλουν να συνεχίσω να τους εκπροσωπώ, μόνος πια απομένων εκλεγμένος βουλευτής από το μεγάλο και ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Την ανανέωση είτε επιλέγεις να την επιβάλεις ως αρχηγός έγκαιρα με απόφασή σου είτε, αλλιώς, σέβεσαι και τιμάς την επιλογή των ψηφοφόρων, χωρίς διαβουλεύσεις άγνωστων παρασκηνίων. Για τους παραπάνω λόγους, υποθέτω ότι το κριτήριο του κ. Ανδρουλάκη ήταν άλλο και όχι η ανανέωση».

Υποστήριζε δε πως τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και οι συνεργάτες του διαβεβαίωναν τους πολίτες και τους δημοσιογράφους πως «η έδρα θα επιστραφεί στον Καστανίδη στις εκλογές της 25ης Ιουνίου», κάτι που δεν έγινε.

Όπως αναφέρει σήμερα στην επιστολή του ο κ. Καστανίδης: «Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Συχνά, με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Στις εκλογές του 2023, ο κ. Ανδρουλάκης πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Στη συνέχεια, συνεργάτες του, διορισμένοι στον Τομέα Οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλέσουν ως ομιλητή».

Ο πρώην υπουργός όμως κρίνει πως ο κ. Ανδρουλάκης δεν έμεινε μονάχα σε αυτό εναντίον του, αλλά ήθελε πάση θυσία να τον θέσει εκτός Κινήματος. Στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, πριν δηλαδή από περίπου έναν μήνα, άλλαξε το άρθρο 35 του Καταστατικού του κόμματος που αφορά τη θητεία των βουλευτών και των λοιπών στελεχών του Κινήματος.

Στην παράγραφο 3 λοιπόν μπήκε η πρόβλεψη πως: «Σε όλα τα κομματικά όργανα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής δεν επιτρέπονται θητείες πάνω από δώδεκα (12) συνεχόμενα έτη».

Στο δε άρθρο 5 προστέθηκε πως: «Θεσμοθετείται από εδώ και στο εξής ανώτατο όριο πλήρων συνεχόμενων θητειών: τρεις για βουλευτές που αντιστοιχούν σε 12 έτη, και δύο για ευρωβουλευτές που αντιστοιχούν σε 10 έτη. Για τις θητείες και την ανανέωση των κομματικών οργάνων ως εκκίνηση – έναρξη ορίζεται το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής και για εκείνες των βουλευτών και των ευρωβουλευτών οι πρώτες μετά την ίδρυση του φορέα εκλογές για την ανάδειξη εθνικού και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, αντίστοιχα».

Για την ιστορία, μόνο ο 70χρονος, Χάρης Καστανίδης, έχει τόσο μακρά κοινοβουλευτική θητεία (ο Κώστας Σκανδαλίδης π.χ., που είναι εξίσου «παλιά καραβάνα», εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 1989, ενώ ο νυν βουλευτής Κοζάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, το 2009). Οπότε η καταστατική αλλαγή πήγαινε κατευθείαν προς τον κ. Καστανίδη, κάτι που επίσης επισημαίνει στη σημερινή επιστολή του. «[…] Και για να μην μείνει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του (σ.σ. κ. Νίκου Ανδρουλάκη), στο πρόσφατο συνέδριο, εφηύρε τροποποίηση του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ για να αποκλείσει έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Το ανώτατο όριο θητειών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταστατικό του κόμματος, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, δεν αφορά κανέναν άλλον, όπως ψευδώς διέδιδαν κάποιοι, παρά μόνον εμένα», γράφει χαρακτηριστικά.

Και προσθέτει: «Στο forum των Δελφών δήλωσε ότι εισηγήθηκε το όριο των θητειών, γιατί οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπαίτιοι πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού. Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι εξαίρεσε από τη ρύθμιση τους διατελέσαντες προέδρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να είναι βουλευτές, παρότι συμπλήρωσαν 20 χρόνια θητείας. Φαίνεται ότι οι διατελέσαντες πρόεδροι, όπως και ο ίδιος όταν στο μέλλον θα είναι «διατελέσας», καθαγιάζονται από τον τίτλο τους και μένουν «αμόλυντοι» από το ρουσφέτι και τις πελατειακές σχέσεις. Ο ισχυρισμός του κ. Ανδρουλάκη είναι προσβλητικός, ανιστόρητος και υστερόβουλος. Υστερόβουλος, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης θέλει βιαστικά να προσπερνά την οδυνηρή αλήθεια, ότι τα περισσότερα των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων για τρέχουσες σκανδαλώδεις υποθέσεις έχουν μικρή κοινοβουλευτική θητεία, στην υπόθεση δε του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος. Ανιστόρητος και προσβλητικός για προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας μας, με πολύχρονη παρουσία στην πολιτική και στη Βουλή, προσωπικότητες που έλαμψαν με το ηθικό παράδειγμά τους, τίμησαν τη Δημοκρατία, υπηρέτησαν την κοινωνία των πολιτών και όχι των πελατών. Ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο Αναστάσιος Πεπονής, ο Ιωάννης Αλευράς ή ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος θα είχαν υποστεί τη δοκιμασία να τεθούν υπό την κρίση του επιτήδειου Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκαιρινοί τους».

Ο κ. Καστανίδης θεωρεί πως «το ποτήρι ξεχείλισε» εναντίον του, καθώς ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ. «Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και, κυρίως, για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Υποβάλλω, γι’ αυτό, την παραίτησή μου», υπογραμμίζει.

Κλείνει δε με νόημα την επιστολή του, χρησιμοποιώντας μια φράση του Γάλλου φιλέλληνα, συγγραφέα, πολιτικού και ιδρυτή του γαλλικού ρομαντισμού, Φρανσουά-Ωγκύστ-Ρενέ, υποκόμη ντε Σατωμπριάν (γνωστού στους περισσότερους στη χώρα μας ως «Σατωβριάνδου»): «Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα».