Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τους τελικούς της Volley League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (4/5).

Η σειρά είναι στο 1-1 μετά τα πρώτα δύο παιχνίδια και όποια ομάδα νικήσει στο τρίτο ματς θα βρεθεί πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών

17:00 Novasports Prime Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λάτσιο Serie Α

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership

21:30 Novasports Start Αλμερία – Μιράντες Β΄Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φιορεντίνα SerieA

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal