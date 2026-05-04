Τι θα κάνατε εάν το άτομο με το οποίο είστε ερωτευμένοι σας έλεγε ότι έχει σκοτώσει κάποιον;

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι ο καθένας μας θα αντιδρούσε λογικά, ηθικά και χωρίς δισταγμό, όμως το ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος του Netflix «Should I Marry a Murderer?» δείχνει ότι στην πραγματική ζωή ο έρωτας περιπλέκει τα πάντα.

Το 2017, ο οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ, Αλεξάντερ ΜακΚέλαρ -γνωστός ως Σάντι- χτύπησε και σκότωσε τον ποδηλάτη φιλανθρωπικής δράσης, Τόνι Πάρσονς, στο Αργκάιλ και Μπιουτ της Σκωτίας. Στη συνέχεια, ο ΜακΚέλαρ και ο δίδυμος αδελφός του, Ρόμπερτ, έθαψαν το σώμα του Πάρσονς, θέλοντας να αποκρύψουν την αλήθεια.

Η σορός του άτυχου ποδηλάτη παρέμεινε θαμμένη για τρία χρόνια, μέχρι που η νέα σύντροφός του ΜακΚέλαρ, η δρ. Κάρολαϊν Μιούρχεντ, έμαθε την αλήθεια και οδήγησε την αστυνομία στον τάφο.

Όταν ο σκηνοθέτης Τζος Άλοτ άκουσε για την ιστορία «δεν μπορούσε να πιστέψει πως είναι αληθινή», καθώς, όπως ανέφερε, νόμιζε ότι πρόκειται για σενάριο δραματικής σειράς και όχι για πραγματική υπόθεση. Η παραγωγός της σειράς Κλερ Μπίβις σημειώνει ότι η υπόθεση είχε «μεγάλη απήχηση στη Σκωτία», αλλά σημείωσε ότι το κομμάτι της ιστορίας που έλειπε από τη δημόσια αφήγηση ήταν η μαρτυρία της Μιούρχεντ και η δική της οπτική.

Η Κάρολαϊν Μιούρχεντ

Η σειρά ξεκινά με τη Μιούρχεντ έπειτα από έναν δύσκολο χωρισμό, πριν γνωρίσει τον ΜακΚέλαρ μέσω της εφαρμογής γνωριμιών «Tinder» το φθινόπωρο του 2020, γεγονός που οδήγησε σε έναν θυελλώδη έρωτα και μέσα σε λίγες εβδομάδες σε αρραβώνα.

Λίγο μετά τον αρραβώνα, εκείνη τον ρώτησε αν υπάρχει κάτι στο παρελθόν του που θα μπορούσε να επηρεάσει το μέλλον τους. Τότε, εκείνος της αποκάλυψε ότι χρόνια πριν είχε χτυπήσει με το αυτοκίνητο κατά λάθος έναν ποδηλάτη, χωρίς όμως να ζητήσει αμέσως βοήθεια ή να τον μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο. Αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι τα τραύματα του θύματος ήταν πολύ σοβαρά και θα μπορούσε να επιβιώσει για 20 έως 30 λεπτά χωρίς ιατρική φροντίδα και ότι πιθανότατα δεν είχε πεθάνει ακαριαία. Τα δύο αδέλφια εγκατέλειψαν την περιοχή και επέστρεψαν αργότερα με άλλο όχημα, μεταφέροντας τη σορό του Πάρσονς σε κοντινή αγροτική έκταση όπου την έθαψαν.

Ο ποδηλάτης, Τόνι Πάρσονς

Η αποκάλυψη αυτή έφερε τη Μιούρχεντ σε βαθύ ηθικό δίλημμα, διχασμένη ανάμεσα στην αφοσίωση και το καθήκον της. Για τον σκηνοθέτη, αυτή η συναισθηματική και ηθική σύγκρουση ήταν που έκανε την ιστορία ακαταμάχητη.

«Το δίλημμα είναι αδύνατο να μην το φανταστεί κανείς αν συνέβαινε στη δική του σχέση, σε κάνει να αναρωτηθείς τι θα έκανες στη θέση της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ένα εφιαλτικό σενάριο».

Η Μιούρχεντ τελικά κατήγγειλε το έγκλημα στην αστυνομία, αλλά αυτό που ακολούθησε είναι εκείνο που καθιστά την ιστορία ιδιαίτερη. Αντί να απομακρυνθεί, συνέχισε τη σχέση της με τον ΜακΚέλαρ, ενώ ταυτόχρονα συνεργαζόταν μυστικά με την αστυνομία, χωρίς αυτός να γνωρίζει ότι εκείνη είχε προχωρήσει στην καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατέγραφε μυστικές ομολογίες του σχετικά με το έγκλημα και οδήγησε τις Αρχές στο σημείο ταφής, παρέχοντας καθοριστικές πληροφορίες για την υπόθεση.

Οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2020 και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσημα έναν χρόνο αργότερα. Ο ΜακΚέλαρ καταδικάστηκε τελικά σε κάθειρξη 12 ετών, ενώ ο αδελφός του σε ποινή 5 ετών και 3 μηνών, σύμφωνα με το BBC.