Τρόμαξαν άπαντες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League, όταν ο Τζέσι Ντέρι, έπεσε το έδαφος έπειτα από χτύπημα σε εναέρια μονομαχία λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι συμπαίκτες του αμέσως έκαναν νόημα για ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε ο 18χρονος εξτρέμ και ευτυχώς, συνήλθε γρήγορα.

Με προσεκτικές κινήσεις του επιτελείου των Λονδρέζων τοποθετήθηκε στο φορείο και αποχώρησε από το ματς για να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Τζέσι Ντέρι, βρέθηκε για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα της Τσέλσι, κάνοντας το ντεμπούτο του στην Premier League.