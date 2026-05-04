Τρόμαξαν άπαντες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στην αναμέτρηση της Τσέλσι με την Νότιγχαμ Φόρεστ για την Premier League, όταν ο Τζέσι Ντέρι, έπεσε το έδαφος έπειτα από χτύπημα σε εναέρια μονομαχία λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Οι συμπαίκτες του αμέσως έκαναν νόημα για ιατρική φροντίδα, την οποία έλαβε ο 18χρονος εξτρέμ και ευτυχώς, συνήλθε γρήγορα.
Με προσεκτικές κινήσεις του επιτελείου των Λονδρέζων τοποθετήθηκε στο φορείο και αποχώρησε από το ματς για να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Ο Τζέσι Ντέρι, βρέθηκε για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα της Τσέλσι, κάνοντας το ντεμπούτο του στην Premier League.
PENAL PARA EL CHELSEA tras una dura falta hacia Jesse Derry por parte del Nottingham Forest. El jugador está siendo atendido por los médicos del Chelsea. pic.twitter.com/cWdBXGl7fd— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 4, 2026