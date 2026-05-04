Μια σοκαριστική έρευνα του BBC Africa Eye φέρνει στο φως τη σκοτεινή δράση κυκλωμάτων στην Ουγκάντα, που εκμεταλλεύονται την αγάπη των πολιτών στη Δύση για τα ζώα, και ιδιαίτερα για τα σκυλάκια. Η ιστορία του Ράσετ, ενός σκύλου με σπασμένα πόδια που έγινε viral στο TikTok, αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου σε μια βιομηχανία-απάτη που κερδοφορεί από τον πόνο.



Στην πόλη Μιτιάνα, νεαροί απατεώνες έχουν στήσει «μαϊμού» καταφύγια, χρησιμοποιώντας τραυματισμένα ζώα ως εργαλεία για να αποσπάσουν δωρεές μέσω GoFundMe και PayPal. Η έρευνα αποκάλυψε ότι πάνω από 730.000 δολάρια έχουν συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τα χρήματα για πολυτελή αυτοκίνητα και σπίτια.



Το πιο ανατριχιαστικό εύρημα της undercover αποστολής είναι ότι οι τραυματισμοί των ζώων –κατάγματα, εγκαύματα και ακρωτηριασμοί– συχνά προκαλούνται σκόπιμα από τους ίδιους τους «διασώστες» για να αυξηθεί το οπτικό σοκ και η ροή του χρήματος.



Οι δημοσιογράφοι, παριστάνοντας τους ενδιαφερόμενους, κατέγραψαν ιδιοκτήτες καταφυγίων να δίνουν οδηγίες για το πώς να «στύβουν» τους λευκούς δωρητές, σκηνοθετώντας ψεύτικες κτηνιατρικές πράξεις και διογκώνοντας το κόστος τροφής έως και έντεκα φορές. Ο Ράσετ, που τελικά πέθανε μετά τη διάσωσή του, είχε σπασμένα οστά σε σημεία που υποδηλώνουν εσκεμμένη κακοποίηση και όχι ατύχημα.



Ακτιβιστές από τη Βρετανία προειδοποιούν ότι οι παρορμητικές δωρεές, αντί να σώζουν ζωές, συχνά συντηρούν το μαρτύριο των ζώων. «Μην τους αντιμετωπίζετε ως αδέρφια, στραγγίξτε τους», ήταν η κυνική ατάκα ενός απατεώνα στην κάμερα.



Η διεθνής κοινότητα καλείται πλέον σε εγρήγορση, καθώς η απάτη βασίζεται στα στερεότυπα για τη φτώχεια στην Αφρική, την ώρα που τα θύματα αυτής της κτηνωδίας αργοπεθαίνουν μέσα σε κλουβιά γεμάτα ακαθαρσίες, σύμφωνα με το BBC.

