Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή παρατείνεται το αντίστοιχο μέτρο για την Πάτμο.

Η απόφαση υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Αστυπάλαια τίθεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, λόγω της έντονης λειψυδρίας που αντιμετωπίζει το νησί.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για την Πάτμο για επιπλέον τρεις μήνες, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού.

Οι αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας σε νησιωτικές περιοχές, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να εξετάζουν πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της υδροδότησης.