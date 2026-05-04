Ο Ολυμπιακός αξίζει να βρεθεί στο Final 4 της Euroleague, αλλά θα πρέπει να το δείξει και να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στη Μονακό.

Αυτό τόνισε ουσιαστικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του ενόψει του αυριανού Game 3 των Play off.

Αναλυτικά, όσα είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να πάμε στο Final 4. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και να τελειώσουμε τη δουλειά, αν είναι δυνατόν, αύριο.

Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα φάιναλ φορ, το αξίζουμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας στο παρκέ.

Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».