Την αρχή για μια νέα κουλτούρα οδικής ασφάλειας έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το 40ό Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε στην έναρξη του προγράμματος «West Road Culture», μιλώντας σε 70 μαθητές για τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής. Ο ίδιος εξήγησε στους μαθητές τους θανάσιμους κινδύνους από τη μη χρήση κράνους, το αλκοόλ και το κινητό στο τιμόνι. Στόχος της δράσης είναι να διαμορφωθούν υπεύθυνοι οδηγοί από την παιδική ηλικία, βάζοντας τέλος στα τροχαία ατυχήματα.

«Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ένα εργαλείο, το οποίο οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε, υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και στην πιο υποανάπτυκτη χώρα. Είναι ο Νόμος που ορίζει πώς θα κυκλοφορούμε. Η μεγάλη μας δέσμευση και ευθύνη, αλλά και η μεγάλη μας υπόσχεση εδώ σήμερα, λοιπόν, είναι, όλοι μαζί, να τηρούμε ευλαβικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας… να είμαστε απολύτως σεβαστικοί στην εφαρμογή του Νόμου, να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Διότι, αν όλοι εφαρμόζουμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα κυκλοφορούμε χωρίς κινδύνους τραυματισμού, ατυχημάτων, θανάτων και θα είμαστε όλοι ασφαλείς… Όλοι εσείς που τώρα είστε μαθητές, όλοι μαζί να διαμορφώσουμε τη γνώση, την κουλτούρα, τη συμπεριφορά μας στον δρόμο και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο», τόνισε ο υπουργός απευθυνόμενος στα παιδιά.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση των ορίων ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών, σημειώνοντας: «Ένα αυτοκίνητο που κινείται με 50 χιλιόμετρα, όταν συμβεί κάτι αιφνίδιο, για να σταματήσει θα διανύσει απόσταση 15 μέτρων, ενώ όταν κινείται με 30 χιλιόμετρα θα διανύσει απόσταση 9 μέτρων». Όπως είπε, στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων: «Ο δρόμος πρέπει να είναι ασφαλής για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και τότε θα έχουμε λιγότερα θύματα και περισσότερη ασφάλεια».



Στο πλαίσιο της δράσης, πραγματοποιήθηκε, επίσης, επίδειξη από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας με αγωνιστικό όχημα, ενώ οι μαθητές ενημερώθηκαν για βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας και σήματα κυκλοφορίας, μέσα από ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο σχολείο.



Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δυτική Αττική, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την καλλιέργεια οδικής παιδείας στους νέους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.