Περιούσιος κλάδος των επενδυτών στην Ελλάδα είναι ο τουρισμός. Και τούτο διότι εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας σε νέα φάση έντονης κινητικότητας εισέρχεται η ξενοδοχειακή αγορά στην Ελλάδα, με σειρά νέων επενδύσεων, εγκρίσεων και ανακαινίσεων να διαμορφώνουν ένα ευρύ επενδυτικό μέτωπο σε νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.

Τα έργα που δρομολογούνται καλύπτουν όλο το φάσμα της τουριστικής ανάπτυξης, από πολυτελείς μονάδες έως μικρότερες επενδύσεις αστικού χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου.

Στην περιοχή της Πύλου, προχωρά η ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου τριών αστέρων, το οποίο θα προκύψει από αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου και θα πλαισιωθεί από τρία νέα κτίρια και τρεις κολυμβητικές δεξαμενές. Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση 10 στρεμμάτων, επί της επαρχιακής οδού Μεθώνης – Φοινικούντας, στην περιοχή Κάμπος Ευαγγελισμού Μεθώνης, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική δυναμική της ευρύτερης περιοχής.

Χίος

Την ίδια ώρα, νέα ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων προχωρά και στη Χίο, σε αστικό ακίνητο επιφάνειας 427 τ.μ. επί της οδού Σταύρου Λιβανίου, με την επένδυση να υλοποιείται από την εταιρεία Λ.Ν.Μ. ΠΟΥΛΑΔΑ Ε.Π.Ε. Το έργο περιλαμβάνει υπόγειο και πέργκολα, ενισχύοντας το διαθέσιμο δυναμικό του νησιού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε προορισμούς υψηλής ζήτησης, όπως η Πάρος, όπου δρομολογείται η ανάπτυξη νέου πεντάστερου ξενοδοχείου στην περιοχή Μάρπησσα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε έκταση περίπου 17,45 στρεμμάτων στη θέση «Χοχλίδες, Δρυός» και περιλαμβάνει διώροφα κτίρια, υπόγειους χώρους και κολυμβητικές δεξαμενές, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στον αστικό ιστό της Αθήνας, η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζεται με τη μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, επί της οδού Λεωχάρους 11, κοντά στην πλατεία Κλαυθμώνος, σε νέο ξενοδοχείο. Το ακίνητο αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 243 τ.μ., με την επένδυση να υλοποιείται από την ELEVEN BOUTIQUE HOTEL E.E., ενισχύοντας τη δυναμική των boutique καταλυμάτων στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Στην Ανάφη, εγκρίθηκε η δημιουργία νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων, το οποίο θα προκύψει από αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κατοικιών και την ανέγερση νέων ισόγειων κτιρίων σε έκταση 4,05 στρεμμάτων στην περιοχή Συκαμιά, διευρύνοντας το τουριστικό αποτύπωμα ενός ανερχόμενου προορισμού.

Ρέθεμνος

Αναπτυξιακές κινήσεις καταγράφονται και στην Κρήτη, όπου στο Μπαλί Γεροποτάμου Ρεθύμνου προχωρά η ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προσθήκη pool bar, roof garden, ανελκυστήρα και νέων αρχιτεκτονικών στοιχείων, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.

Παράλληλα, σε διαδικασία διαβούλευσης βρίσκεται έως τις 15 Μαΐου 2026 η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας «Blue Sea» τεσσάρων αστέρων στο Φαληράκι της Ρόδου. Το έργο προβλέπει αύξηση της δυναμικότητας στις 1.200 κλίνες και παρεμβάσεις σε υφιστάμενες πτέρυγες και εγκαταστάσεις, ενισχύοντας τη θέση του προορισμού στον μαζικό τουρισμό.

Σημαντική κινητικότητα παρατηρείται και σε άλλες πόλεις, με την Πάτρα να αποκτά νέο ξενοδοχείο μέσω της αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης διατηρητέου κτιρίου στην οδό Ερμού, ενώ στην Κέρκυρα προχωρά η μετατροπή τριώροφου κτιρίου από εκπαιδευτήριο σε ξενοδοχειακό κατάλυμα, συνοδευόμενη από ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, προσθήκη ανελκυστήρα και μεταλλικών κλιμάκων.

Οι παραπάνω εξελίξεις αναδεικνύουν τη σαφή κατεύθυνση της αγοράς προς ένα πιο διαφοροποιημένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο μοντέλο ανάπτυξης. Η αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων μέσω αλλαγών χρήσης, σε συνδυασμό με νέες κατασκευές και επεκτάσεις μονάδων, διαμορφώνει ένα νέο επενδυτικό τοπίο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής ζήτησης.

Η εικόνα που διαμορφώνεται επιβεβαιώνει ότι ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να προσελκύει κεφάλαια και να εξελίσσεται, με επενδύσεις που καλύπτουν τόσο την πολυτελή φιλοξενία όσο και τις πιο ευέλικτες μορφές διαμονής, ενισχύοντας συνολικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας.