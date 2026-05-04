Σε μπελάδες μπήκε η Τσέλσι όσον αφορά την έξοδό της στην Ευρώπη, με την ήττα με 1-3 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από την Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Από την άλλη η Νότιγχαμ με την επιβλητική της νίκη, ξέφυγε με +6 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Νότιγχαμ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Αβονίγι, ενώ στο 15’ ο Ιγκόρ Ζεσούς με εύστοχο κτύπημα πέναλτι έκανε το 0-2 για την Φόρεστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52’ πάλι ο Αβονίγι πλάσαρε σωστά για να κάνει το 0-3 για τη Νότιγχαμ. Το μόνο που κατάφερε η Τσέλσι ήταν να μειώσει στο τελικό 1-3 με τον Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπα πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 1 Μαϊου

Λιντς-Μπέρνλι 3-1

Σάββατο 2 Μαϊου

Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0

Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1

Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0

Κυριακή 3 Μαϊου

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ 3-2

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2

Δευτέρα 4 Μαϊου

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)