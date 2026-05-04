Σε μπελάδες μπήκε η Τσέλσι όσον αφορά την έξοδό της στην Ευρώπη, με την ήττα με 1-3 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» από την Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League.
Από την άλλη η Νότιγχαμ με την επιβλητική της νίκη, ξέφυγε με +6 βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.
Η Νότιγχαμ μπήκε πολύ καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Αβονίγι, ενώ στο 15’ ο Ιγκόρ Ζεσούς με εύστοχο κτύπημα πέναλτι έκανε το 0-2 για την Φόρεστ.
Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 52’ πάλι ο Αβονίγι πλάσαρε σωστά για να κάνει το 0-3 για τη Νότιγχαμ. Το μόνο που κατάφερε η Τσέλσι ήταν να μειώσει στο τελικό 1-3 με τον Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπα πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 1 Μαϊου
Λιντς-Μπέρνλι 3-1
Σάββατο 2 Μαϊου
Γουλβς-Σάντερλαντ 1-1
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ 3-0
Νιούκαστλ -Μπράιτον 3-1
Άρσεναλ-Φούλαμ 3-0
Κυριακή 3 Μαϊου
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 3-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ 3-2
Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2
Δευτέρα 4 Μαϊου
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)