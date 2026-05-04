Στη φυλακή οδηγούνται οκτώ μέλη κυκλώματος που είχαν στήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε ποινές κάθειρξης έως 5 έτη και 4 μήνες, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2019.



Οι δράστες χρησιμοποιούσαν εξελιγμένο εξοπλισμό, όπως εκτυπωτικά μηχανήματα και πλάκες μεταξοτυπίας, για να «κόψουν» δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Τα πλαστά χαρτονομίσματα διοχετεύονταν στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την αξία τους, προκαλώντας οικονομική ζημιά πριν από την παρέμβαση των αρχών.



Ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής των κατηγορουμένων το Δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για συμμορία και παραποίηση/κατασκευή ή κατοχή/κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, αναγνωρίζοντας σε όλους το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.



Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών, σε πέντε εξ αυτών επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών, ενώ στους υπόλοιπους τρεις φυλάκιση 4 ετών και 4 μηνών- μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών (με απαγόρευση εξόδου σε όσους τιμωρήθηκαν με κάθειρξη).



Για «φάμπρικα παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων» έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας που ζήτησε την καταδίκη και των οκτώ κατηγορουμένων (παύθηκε η δίωξη για 9ο πρόσωπο το οποίο απεβίωσε).

Διαφημιστικά για τον ΠΑΟΚ και τα δολάρια του… Σαντάμ

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις. Κάποιοι απολογήθηκαν ότι επρόκειτο για «κακέκτυπα» (χαρτονομίσματα) τα οποία κατασκευάστηκαν για διαφημιστικούς σκοπούς.



Αναφορικά με τον ισχυρισμό αυτό είπαν ότι ανάμεσα στα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα υπήρχαν κάποια με το σήμα του ΠΑΟΚ και προορίζονταν να διασκορπιστούν στο γήπεδο της Τούμπας.



Άλλοι πάλι, αποποιούμενοι πλήρως τις ποινικές τους ευθύνες, απολογήθηκαν πως είχαν άγνοια για την πλαστότητα των δολαρίων και ανέλαβαν να βρουν αγοραστές έχοντας πειστεί ότι επρόκειτο για γνήσια χαρτονομίσματα από την περιουσία του πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, που δεν γίνονταν αποδεκτά από ανταλλακτήρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.