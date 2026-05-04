Την τελευταία φορά που βρέθηκε μια ομάδα από την Βόρεια Κορέα στη Νότια Κορέα ήταν το 2018 και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ.

Από τότε όποτε οι δύο χώρες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε αθλητικό επίπεδο, ήταν μόνο σε ουδέτερο έδαφος, όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία.

Τώρα αυτό αναμένεται να αλλάξει για το Champions League Ασίας, καθώς μετά από 8 χρόνια για πρώτη φορά ομάδα από τη Βόρεια Κορέα θα ταξιδέψει απευθείας στη Νότια Κορέα για επίσημο αγώνα.

Η ομάδα γυναικών της Naegohyang αναμένεται να φτάσει στη Σουγόν, στις 20 Μαΐου όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα γυναικών της Suwon στον ημιτελικό του Asian Women’s Champions League.

Σε μια περίοδο όπου η πολιτική επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει παγωμένη, η άφιξη μιας αποστολής 39 ατόμων στη Νότια Κορέα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.