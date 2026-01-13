Οι 200 υπογραφές του Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Πολλά λέγονται και γράφονται για το τι θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις αποφάσεις του για το κόμμα που συζητείται πολύ έντονα – και με αυτά θα ξεκινήσω σήμερα. Μου είπε καλή πηγή ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αλλάξει άποψη ούτε θα καθορίσει την πορεία του από το τι κάνουν άλλοι παράγοντες, πόσο μάλλον και άλλα πρόσωπα που μπήκαν στον δημόσιο διάλογο, όπως η Μαρία Καρυστιανού και το υπό δημιουργία κόμμα της. Αν και η συγκεκριμένη ανάλυση τα λέει όλα ως έχουν. Μου ειπώθηκε λοιπόν ότι Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κανονικά τις κινήσεις του, θα κατέβουν στις εκλογές, όπως αυτές γίνουν, υποψήφιοι που θα διαλέξει ο ίδιος σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Πώς θα γίνουν όλα αυτά; Πολύ γρήγορα και όχι με τις συνήθεις διαδικασίες που ξέρουμε με τα οργανωμένα κόμματα. Αρκούν 200 υπογραφές για να ιδρυθεί ένα κόμμα και να κατατεθεί η αίτηση για την αναγνώριση στο Πρωτοδικείο. Άρα, σε πρώτη φάση, ξεχάστε πολιτικά γραφεία, κεντρικές επιτροπές, γραμματείς και φαρισαίους. Την προεργασία πάντως έχει ξεκινήσει ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, που έχει κεντρικό ρόλο στο γραφείο του Τσίπρα.

Ο Τεμπονέρας και ο Σαουλίδης

Και αφού είμαστε στο περιβάλλον του Τσίπρα, να σημειώσω ότι ξάφνιασε πολλούς η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να είναι ομιλητής στην εκδήλωση για το βιβλίο του το προσεχές Σάββατο ο εργατολόγος, Διονύσης Τεμπονέρας. Οι δυο τους δεν είχαν στενή επικοινωνία τα τελευταία δυο χρόνια και όπως έμαθα εσχάτως αποκαταστάθηκε η επαφή τους και είναι κοντά στον Τσίπρα ο Τεμπονέρας, ο οποίος εμμένει στην ευρύτερη συσπείρωση της κεντροαριστεράς. Ένα άλλο πρόσωπο που συζητείται είναι του Αντώνη Σαουλίδη που επίσης θα είναι ομιλητής και αυτό διότι είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η σχέση του Σαουλίδη με τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι όπως του Μάικλ Ντάγκλας και της Κάθλιν Τέρνερ στην ταινία «Ο Πόλεμος των Ρόουζ». Άρα δεν μου έκανε καμία εντύπωση το ότι ήταν με το ένα πόδι εκτός του κόμματος, όπως το ήξεραν και όλοι στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο πάνελ όπου θα είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και στον συντονισμό η Φαίη Κοκκινοπούλου. Η πρώτη προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και είναι της γνωστής οικογένειας του κτήματος Σπυροπούλου και πρόεδρος της ΕΟΔΑΟ, ενώ η δεύτερη είναι η γνωστή ηθοποιός και η πρώην γυναίκα του Αντώνη Καφετζόπουλου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι και οι δυο έχουν αριστερές καταβολές και στενή φιλική σχέση με τον σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Μαραντζίδη.

Οι ευχές του Τασούλα και η ευχή

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε χθες ο υπουργός Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, λίγα εικοσιτετράωρα πριν συμμετάσχει στο Eurogroup ως πρόεδρός του. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας του δώρισε ένα βιβλίο με τίτλο «Ευάγγελος Αβέρωφ, επιστολές προς τον Μιχαήλ Τοσίτσα», που περιέχει πρόλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε αυτό περιγράφει το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Μετσόβου, όπως διαμορφώθηκε με βάση τη χρηματοδότηση του Μιχαήλ Τοσίτσα. Ο Τασούλας όμως δεν έμεινε σε αυτό, αλλά ευχήθηκε και στον υπουργό «καλό κουράγιο». Να θυμίσω ότι καλό κουράγιο είχε ευχηθεί στους Ελληνες το 2010, εποχή του πρώτου μνημονίου, ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, ο Όλι Ρεν.

Δεν υπολογίζει τον Φαραντούρη

Και να πάω τώρα στα όσα γίνονται με τη Μαρία Καρυστιανού. Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων λοιπόν η Μαρία Καρυστιανού και όλοι ψάχνουμε να δούμε ποιοι θα είναι δίπλα της και με ποιους θα πορευτεί στα ψηφοδέλτια, αν και ακόμα είναι νωρίς. Ειδικά όταν το κόμμα δεν έχει ανακοινωθεί και όταν δεν ξέρουμε καλά καλά το στενό της επιτελείο. Μπορώ όμως να σας πω, αν και σας ενημέρωσα την Παρασκευή, το ποιοι δεν θα είναι μαζί της, όπως ο Νικόλας ο Φαραντούρης, ο οποίος φαίνεται να μένει εκτός από τον νέο πολιτικό φορέα, μετά την κυριακάτικη διαρροή ότι δεν τον υπολογίζει η Καρυστιανού.

Δεν φτάνει μόνο η αγάπη

Ποιοι τη στηρίζουν οικονομικά σε αυτό το νέο της εγχείρημα; Η Μαρία Καρυστιανού λέει η αγάπη του κόσμου. Αυτό απαντά στα ραντεβού που κάνει με ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα ή το σκέφτονται, αλλά ρωτούν το αυτονόητο. Επίσης στο ερώτημα για το πού μπορεί να φτάσει ο νέος φορέας, δηλώνει -όπως μου είπαν άνθρωποι που έχουν συναντηθεί μαζί της- στην πρώτη θέση. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Η γερόντισσα, τα αραμαϊκά και η Καρυστιανού

Το κόμμα, λοιπόν, προχωράει και όλο και περισσότερο γίνεται σαφές πως δεν κάνει πίσω. Το λέει δυνατά σε όλες τις παρουσίες της στα ΜΜΕ, αλλά μαθαίνω ότι εάν δημοσιοποιηθούν τα ονόματα που συνομιλεί θα προκληθεί αρνητική εντύπωση σε πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Πάντως αυτό που έμαθα είναι ότι και στο Μέγαρο Μαξίμου συζήτησαν τις τελευταίες ημέρες για τις κινήσεις της Καρυστιανού και όπως άκουσα σε μια σύσκεψη έπεσε και γέλιο για όσα ακούγονται περί επαφής της Μ. Καρυστιανού με γερόντισσα στη Συρία που μιλάει αραμαϊκά. Να πω την αλήθεια δεν τα πιστεύω αυτά περί γερόντισσας, αλλά είναι τσεκαρισμένο πως σχολιάστηκε στο ευρύτερο επιτελείο του πρωθυπουργού.

Ανεξαρτητοποίηση βουλευτή στα μέσα Φεβρουαρίου

Σας είχα πει ότι θα υπάρξει ανεξαρτητοποίηση βουλευτή μέσα σε αυτό το ρευστό πολιτικό σύστημα. Δεν σας είχα αναφέρει ούτε το όνομα, ούτε το κόμμα. Μπορώ να σας πω ότι το κόμμα ανήκει στην προοδευτική παράταξη. Η τότε ανεξαρτητοποίηση πήρε παράταση για τη Δευτέρα που μας πέρασε και ήταν έτοιμη να ανακοινωθεί μέσω των social media. Έπεσε όμως πάνω στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία παίζει αν όχι πρώτο δεύτερο θέμα σε όλα τα μέσα, με συνέπεια να πάρει και άλλη αναβολή. Μια παραίτηση που, όπως με ενημέρωσε ο ίδιος ο βουλευτής, έχει υπολογιστεί για τα μέσα του Φεβρουαρίου.

Στο βασιλικό ανάκτορο της Ισπανίας ο πρωθυπουργός

Μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού χθες στη Μαδρίτη με τον Πέδρο Σάντσεθ στο Προεδρικό Μέγαρο, η οποία κράτησε περισσότερο από το προκαθορισμένο και μάλιστα έμαθα οι δύο ηγέτες συζήτησαν για το ενδεχόμενο ελληνο-ισπανικών συνεργείων στον αμυντικό τομέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στο Βασιλικό Ανάκτορο Zarzuela μαζί με την ελληνική αντιπροσωπεία όπου τους υποδέχθηκε ο υπεύθυνος του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Από την ελληνική πλευρά ήταν ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, ο Μίλτων Νικολαϊδης, διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού. Αντίστοιχα από την ισπανική πλευρά, ο υφυπουργός Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Fernando Sampedro και ο Ισπανός Πρέσβυς Jorge Domecq. Ο πρωθυπουργός έμαθα κάλεσε το βασιλικό ζεύγος να επισκεφτεί την Ελλάδα προσεχώς και ειδικά όταν γίνουν τα εγκαίνια του κτήματος στο Τατόι. Μια στάση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην πρεσβευτική κατοικία όπου τον περίμενε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Είχαν ένα 10 λεπτό τετ α τετ στο γραφείο του πρέσβη μας στην Ισπανία το οποίο είχε το δικό του ενδιαφέρον. Να σας πω ότι η σύζυγος του είναι Ισπανίδα.

Δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος

Το μήνυμα είναι σαφές και ήταν από την πρώτη στιγμή, μετά και την εξειδίκευση των μέτρων για τους αγρότες, ότι δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος. Το επανέλαβε ο Παύλος Μαρινάκης δείχνοντας και προς την αντιπολίτευση αλλά και σε αυτούς που εμφανίζονται αδιάλλακτοι στα μπλόκα. Δεν πρόκειται για κάποια αντιπαράθεση. Άλλωστε η κυβέρνηση έδειξε ανοχή απέναντι στα μπλόκα δεχόμενη κριτική από πολίτες και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Γι’ αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι όποιος ζητά επιπλέον μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα θα πρέπει και να πει ποιόν θα φορολογήσει για να βρεθούν τα λεφτά. Διότι ναι μεν η θέση ως προς τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι δεδομένη εν τούτοις υπάρχουν και άλλοι κλάδοι. Για παράδειγμα όπως οι αγρότες θέλουν φθηνό ρεύμα έτσι χρειάζεται και ο φούρναρης, ο βιοτέχνης ακόμη και ο εστιάτορας. Τον ακούσαμε να λέει ότι το γεγονός πως δεν μπορούν να κλείνουν τρακτέρ τους δρόμους δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ζητήματα και παράλληλα θύμισε τη φορολογική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1/1/2026.

Εποχή συνεδρίων

Να θυμάστε πως είμαστε στον αστερισμό των συνεδρίων, σχεδόν όλων των κομμάτων. Η αρχή για το 2026 θα γίνει με το συνέδριο της Νέας Αριστεράς και του ΚΚΕ στα τέλη Ιανουαρίου. Στη Νέα Αριστερά, αναμένεται και μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπάρχουν ορισμένοι που θέλουν συμπόρευση και άλλοι αυτόνομη πορεία. Το ΚΚΕ ολοκλήρωσε το δικό του προσυνεδριακό διάλογο και ετοιμάζεται για το συνέδριο στον Περισσό, πάντα κεκλεισμένων των θυρών, με σύνθημα, «κόμμα έτοιμο για όλα», ενώ θα εκλεγεί και νέα Κεντρική Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία κινείται και αυτή σε προσυνεδριακούς ρυθμούς, με ραντεβού στα μέσα του Μαΐου (15-17/5).

Η μάχη των «4» στο ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ το συνέδριο θα γίνει το τετραήμερο, 26, 27, 28 και 29 Μαρτίου. Θα είναι κρίσιμο συνέδριο καθώς θα τεθούν τα διλήμματα για την επόμενη μέρα κυρίως στο πεδίο των συνεργασιών και τα φώτα αναμένεται να στραφούν στους Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο και Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ θα γίνει μάχη για τον έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Έφτασε η στιγμή που περίμεναν Γεωργιάδης – Αντετοκούνμπο

Θέμα χρόνου εκτιμάται ότι είναι να κηρυχθεί και επίσημα σε καθεστώς πτώχευσης η ιστορική οινοποιία Τσάνταλη. Καθώς από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να βγει η δικαστική απόφαση που θα φέρει εξελίξεις στη συνέχεια. Καθώς ο όμιλος Ελληνικά Οινοποιία που είναι μέτοχοι ο Ηλίας Γεωργιάδης της Premia και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είχε καταθέσει πρόταση για την απόκτηση της εταιρείας που δεν έγινε αποδεκτή από τις τράπεζες. Και έτσι, από τη στιγμή που θα βγει σε πτώχευση, τα περιουσιακά της στοιχεία θα βγουν με τη σειρά τους στο σφυρί. Κάτι που περίμενε καιρό η πλευρά των Ελληνικών Οινοποιείων για να μπορέσει να τα «χτυπήσει» σε χαμηλή τιμή. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα εκφράσει ενδιαφέρον για επιμέρους περιουσιακά στοιχεία από εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια με καλλιέργειες σταφυλιού και το σημαντικότερο, για το εμπορικό σήμα της Τσάνταλης. Ο καιρός γαρ εγγύς.

Καφές και κακάο αυξάνουν την ακρίβεια

Μου εξηγούσε άνθρωπος της αγοράς ότι στο κόστος πολλών κατηγοριών προϊόντων που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ αποτυπώνονται οι έντονες αναταράξεις που καταγράφονται διεθνώς στις τιμές του κακάο και του καφέ. Και να γίνω πιο συγκεκριμένος, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τα γλυκά, τα προϊόντα πρωινού και τα ροφήματα, αλλά και την αγορά των κατεψυγμένων, όπως τα παγωτά και τα έτοιμα γλυκά. Ειδικά στο κακάο, οι τιμές των πρώτων υλών έχουν εκτοξευθεί την τελευταία διετία, κυρίως εξαιτίας των δυσμενών κλιματικών συνθηκών στις χώρες παραγωγής. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα παράγωγα του κακάο, όπως η σοκολάτα, αλλά και τα τελικά προϊόντα που περιέχουν κακάο φτάνουν στην αγορά σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετικά κοστολόγια, μεταφέροντας σταδιακά τις αυξήσεις στις τελικές τιμές. Επιβαρύνοντας συνολικά με αυτόν τον τρόπο το καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Ο Μαρινάκης πούλησε για 70 εκατομμύρια

Συνεχίζεται η κινητικότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον τομέα της ναυτιλίας, με την Capital Ship Management να προχωρά στη δεύτερη πώληση VLCC (πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοιο) μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ναυλαγοράς, το VLCC Achilleas χωρητικότητας 298.000 dwt και ναυπήγησης 2010 άλλαξε χέρια έναντι τιμήματος που φέρεται να ανέρχεται στα 70 εκατ. δολάρια. Μεσίτες της αγοράς αναφέρουν ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την κορεατική Sinokor, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ο Ηρακλής «ψάχνει» για νέες εξαγορές

Στην αγορά για νέα εξαγορά έχει βγει όπως μου έλεγε άνθρωπος της πιάτσας, η τσιμεντοβιομηχανία Ηρακλής. Σας θυμίζω ότι η μία από τις δύο μεγάλες τσιμεντοβιομηχανίες της χώρας έχει κάνει αρκετές κινήσεις τα τελευταία χρόνια τόσο σε επενδύσεις όσο και σε εξαγορές. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται να αναζητά το επόμενό της βήμα, σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού όπως είναι αυτό των δομικών υλικών.

Το Μάρτιο οι αποφάσεις για τη Βεργίνα στην υπόθεση Heineken

Αποφάσεις αναμένονται όπως μαθαίνω τον προσεχή Μάρτιο για την υπόθεση διεκδίκησης αποζημίωσης από τη Βεργίνα προς τη Heineken, για τη σημαντική υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, με την αρχή να γίνεται από την Ελλάδα. Η Βεργίνα που έχει πάει στα ολλανδικά δικαστήρια, έχει μία πρώτη γνωμοδότηση υπέρ της αλλά αυτό που μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς είναι ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η απόφαση για το ποσό που θα επιδικαστεί. Μάλιστα, η Βεργίνα προετοιμάζεται και για συνέντευξη τύπου το προσεχές διάστημα κάτι που ιστορικά έως τώρα από όσα θυμάμαι, δεν έχει κάνει. Όπου και εκεί πιθανότατα θα ακουστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

Οι μηνύσεις που ετοιμάζει ο Χαρδαλιάς

Η πολύκροτη υπόθεση του ρέματος της Πικροδάφνης που διατρέχει τα Νότια Προάστια έρχεται και πάλι στη δημοσιότητα, με αφορμή και τις πρόσφατες πλημμύρες στον Άλιμο. Η κίνηση του Νίκου Χαρδαλιά να προαναγγείλει από το βήμα του Περιφερειακού Συμβουλίου μηνυτήρια αναφορά δεν είναι απλώς μια ακόμη θεσμική αντίδραση. Είναι, σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, μια συνειδητή επιλογή πολιτικής σύγκρουσης με ένα πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες «θάφτηκε» κάτω από υπηρεσιακές καθυστερήσεις και πολιτικό κόστος. Στην Περιφέρεια Αττικής γνωρίζουν καλά ότι το ρέμα της Πικροδάφνης ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα παθογένειας του ελληνικού κράτους καθώς 81 αυθαίρετες κατοικίες βρίσκονται μέσα ή δίπλα στην κοίτη, χωρίς να έχουν προχωρήσει ούτε απαλλοτριώσεις, ούτε κατεδαφίσεις, ούτε κάποια σοβαρή διευθέτηση. Στο επιτελείο Χαρδαλιά εκτιμούν ότι μόνο με τη δικαστική διερεύνηση μπορεί να αποσαφηνιστεί ποιοι και πότε άφησαν το πρόβλημα να χρονίσει, μετατρέποντας ένα τεχνικό ζήτημα αντιπλημμυρικής προστασίας σε δυνητική βόμβα για ανθρώπινες ζωές. Το πραγματικό στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Στην οριστική μελέτη για το ρέμα. Η Περιφέρεια πιέζει ασφυκτικά τα συναρμόδια υπουργεία, γνωρίζοντας ότι χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο και πολιτική βούληση, η υπόθεση θα μπορούσε να μπει για μία ακόμα φορά στο συρτάρι.