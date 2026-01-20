BEAST

Υπερσυντηρητικές απόψεις

Καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω εάν ορισμένοι από τους φανατικούς αναγνώστες της στήλης ξαφνιάστηκαν με όσα άκουσαν χθες από την Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ένα θέμα που έχει κλείσει για την ελληνική κοινωνία. Η τοποθέτησή της, στο Open, απλά επιβεβαίωσε όσα σας έχω αναφέρει κατά καιρούς, ότι οι απόψεις της σε πολλά θέματα θα είναι υπερσυντηρητικές. Αυτό φάνηκε χθες για τις αμβλώσεις, αλλά μου είπε καλή πηγή ότι και στα άλλα θέματα είναι στην πολύ δεξιά και συντηρητική πλευρά του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα μου ανέφερε ότι είχε δώσει το παρών ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση της οργάνωσης «Έξοδος» στη Θεσσαλονίκη που πρωτοστατεί στον αγώνα κατά του προσωπικού αριθμού και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

Φύλλο και φτερό η Καρυστιανού

Επί της ουσίας όπως μου είπε καλή πηγή και σας το είχα αναφέρει και προ ημερών, θα κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε δήλωση ή παρέμβαση παλαιότερη της Μ. Καρυστιανού. Ήδη το βίντεο που κυκλοφόρησε χθες με τις απόψεις της για τα θέματα του προσωπικού αριθμού και των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ήταν η αρχή και ακολούθησε την τραγική της παρέμβαση για το θέμα των αμβλώσεων. Να φανταστείτε ότι ο υπουργός Θάνος Πλεύρης που θεωρείται και είναι πολύ σκληρός δεξιός είπε ότι το ζήτημα των αμβλώσεων έχει κλείσει και υπάρχει πεδίο ισορροπίας. Και όπως μου είπε άνθρωπος που ξέρει, όσο εμφανίζεται στα ΜΜΕ και την ρωτάνε για σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τόσο θα εκτίθεται.

Ο ρόλος της Γρατσίας και του Αποστολάκη

Κεντρικό ρόλο στο νέο εγχείρημα έχει η δικηγόρος Μαρία Γρατσία για την οποία η Μ. Καρυστιανού είναι πολύ ένθερμη όταν μιλάει δημόσια και στάζει μέλι, αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και επί ένα μεγάλο διάστημα βουλευτής Επικρατείας της Νίκης (παραιτήθηκε προ μηνών) Γιώργος Αποστολάκης. Οι δυο τους, όπως μου λένε πρόσωπα με καλή γνώση του παρασκηνίου, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την Μ. Καρυστιανού που χθες στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Οpen είδαμε ίσως την πιο άσχημη εικόνα της.

Στο Νταβός ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα έχει την καθιερωμένη, μηνιαία, συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και το βράδυ της Τετάρτης θα βρίσκεται στο Νταβός. Στο Οικονομικό Φόρουμ, παγκόσμιου ενδιαφέροντος, στο Ελβετικό θέρετρο, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με πρόσωπα που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο πεδίο των επενδύσεων διεθνώς. Στόχος να περπατήσει και άλλο το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι τόπος που αξίζει κανείς να επενδύσει και έχει βελτιωθεί κατά πολύ το επενδυτικό κλίμα, ενώ η οικονομία πάει πολύ καλύτερα.

Η πρεμιέρα Πιερρακάκη

Και επειδή αναφέρομαι στην οικονομία να πάω στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η χθεσινή μέρα πάντως θα την θυμάται για καιρό ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Και αυτό διότι χθες έκανε πρεμιέρα στην συνεδρίαση του Eurogroup ως πρόεδρος. Όπως μου είπε άνθρωπος που ξέρει, η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι συνάδελφοί του ήταν εξαιρετική και αποτέλεσε ένα θετικό σήμα για την πορεία του από εδώ και πέρα ως επικεφαλής του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

Μουρμούρες στο ΠΑΣΟΚ

Σας έγραφα χθες για την πληροφορία ότι ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς φλερτάρει με το ΠΑΣΟΚ και δεν αποκλείεται να τον δούμε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος και σε εκλόγιμη θέση. Όπως καταλαβαίνετε αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει μουρμούρα στο ευρύτερο πασοκικό σύστημα. Και αυτό διότι βλέπουν κορυφαία στελέχη όπως για παράδειγμα την Άννα Διαμαντοπούλου που διεκδίκησε και την ηγεσία του κόμματος να συμφωνεί για να είναι υποψήφια με σταυρό στο νότιο τομέα της Β’ Αθηνών.

Στο Άγιον Όρος ο Λοβέρδος

Τι εντόπισαν οι άνθρωποί μου στο Άγιο Όρος; Μου είπαν ότι προ ημερών εθεάθη ως προσκυνητής ο Ανδρέας Λοβέρδος. Τακτικός συνομιλητής μου τον είδε στην Σιμωνόπετρα. Επίσης, έμαθα πως έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με ανθρώπους της Εκκλησίας προσδοκώντας βοήθεια και στήριξη.

Ο Παύλος Ντε Γκρες ενδιαφέρεται για το Τατόι

Παράταση μαθαίνω ότι πρόκειται να λάβει ο διαγωνισμός που διενεργεί το Υπερταμείο για λογαριασμό του υπουργείου Πολιτισμού, για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου που λήγει στις 26 Ιανουαρίου. Μου είπαν ότι το μοναδικό και όψιμο ενδιαφέρον για το εμβληματικό κτήμα έχει επιδειχθεί από τον γιο του τέως βασιλιά Κωσταντίνου, Παύλο Ντε Γκρες. Το ζήτημα όπως αντιλαμβάνεστε έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί σίγουρα κάποιοι φανατικοί θα βρουν πεδίο αντίδρασης μολονότι το πολιτειακό έχει λυθεί. Δύσκολο project έτσι και αλλιώς που ίσως γίνει δυσκολότερο. Αντικείμενο του έργου του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση, επανάχρηση, ανάδειξη, στερέωση, ήπια ανάπτυξη και συντήρηση κτηρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Η αξιοποίηση θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 65 έτη και στο πλαίσιο των εγκεκριμένων χρήσεων δεδομένου ότι πολλά από τα κτίρια είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν δικαιώματος παράτασης αυτής, θα καθορισθούν κατά τη β’ Φάση του Διαγωνισμού. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον παραχωρησιούχο, το χρηματοδοτικό μοντέλο θα εξειδικευθεί στη β’ φάση του διαγωνισμού.

Η αξιοποίηση 24 κτιρίων

Ειδικότερα, η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, που βρίσκονται εντός του Ιστορικού Τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, το εμβαδόν των οποίων κυμαίνεται περίπου από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., με προτεινόμενες χρήσεις τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας / ξενοδοχείων, εστιατορίων, θερμοκηπίου, οινοποιείου κ.λπ. Επιπλέον, στο αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης, δύναται να συμπεριληφθούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, εντός του ιστορικού τόπου του κτήματος, εμβαδού περίπου 1.200 στρεμμάτων, ώστε να αναβιώσει ο αγροτικός χαρακτήρας του κτήματος Τατοΐου. Η αναβίωση, επανάχρηση και αξιοποίηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων θα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ταυτότητα του κτήματος και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες ήπιας αγροτικής παραγωγής, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα. Τέλος, δύναται να συμπεριληφθεί και έκταση εκτός του ιστορικού τόπου του κτήματος, η οποία προορίζεται για τη διαμόρφωση ενός χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας περίπου 600 θέσεων.

Η ΔΕΗ, ο Στάσσης και το Νταβός

Το ρόλο που έχει πλέον η ΔΕΗ στα ενεργειακά πράγματα και εκτός Ελλάδας, σηματοδοτεί η παρουσία του Γιώργου Στάσση στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Κι αυτό για τη ΔΕΗ έχει πάψει να αντιμετωπίζεται ως εθνικός πάροχος με χρόνια προβλήματα, όπως μπορεί να συνέβαινε προ της διοίκησης Στάσση, και αρχίζει να λογίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως παίκτης ενεργειακής μετάβασης στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κωνσταντακόπουλος βάζει «σε σειρά» ακόμα 12 πλοία

Ακούω από τη ναυτιλιακή αγορά ότι η Costamare, υπό τη διοίκηση του Κωνσταντή Κωνσταντακόπουλου, εξετάζει την τοποθέτηση σημαντικής παραγγελίας πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Κίνα, επιλέγοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερα μεγέθη σε σχέση με τα πλοία που είχε παραγγείλει το 2025, όταν επανήλθε στην αγορά νεότευκτων έπειτα από μακρά απουσία. Ναυλομεσιτικές και αγοραίες πηγές αναφέρουν ότι η εισηγμένη στις ΗΠΑ ελληνική εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την China State Shipbuilding Corp (CSSC) για μια πιθανή σειρά έως και 12 πλοίων μεταφοράς container, χωρητικότητας 9.200 TEU. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ως προς τον τελικό αριθμό των πλοίων, σε περίπτωση που η συμφωνία προχωρήσει.

Γιατί «πάγωσαν» οι πλειστηριασμοί του Τσάνταλη

Μπορεί τα «σφυριά» να είχαν προγραμματιστεί και τα ακίνητα να είχαν ήδη βγει στο ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών, όμως την τελευταία στιγμή μπήκε φρένο. Οι δύο πλειστηριασμοί εις βάρος της Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε., μιας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες στην ιστορία του ελληνικού κρασιού, τέθηκαν σε αναστολή, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στο ήδη βαρύ ιστορικό της υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε την εταιρεία σε πτώχευση, όρισε ως χρόνο παύσης πληρωμών το 2023 και διόρισε σύνδικο πτώχευσης, διατάσσοντας παράλληλα την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού. Εδώ βρίσκεται το «κλειδί» της αναστολής των πλειστηριασμών. Στόχος δεν είναι πια η ικανοποίηση ενός πιστωτή κάθε φορά, αλλά η συνολική αξιοποίηση της περιουσίας, Έτσι, τα ακίνητα του Τσάνταλη δεν θα πουληθούν τμηματικά, αλλά θα βγουν στο σφυρί μέσα από την πτωχευτική διαδικασία, με τον σύνδικο να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων που ακούγονται έντονα συγκαταλέγονται τα Ελληνικά Οινοποιεία, το σχήμα των Γεωργιάδη-Αντετοκούνμπο, το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τη Μπουτάρης, τη Σεμέλη, το νερό Ιόλη και το 50% των Αμπελώνων Ναυαρίνου.

Οι τέσσερις «μονομάχοι» της ελληνικής αγοράς μοτοσυκλέτας

Στο τέλος του 2025, η εικόνα της αγοράς μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα είναι ενδεικτική. Κι αυτό γιατί από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, τέσσερις εταιρείες κρατούν το τιμόνι, μοιράζοντας μεταξύ τους σχεδόν το 60% των πωλήσεων. Με 17,9%, η Honda παραμένει η πιο σταθερή αξία της αγοράς. Σχεδόν ισόπαλη με τη γιαπωνέζικη Honda, στο 17,8%, είναι η κινέζικη SYM είναι ίσως πιο κοντά από πολλές άλλες μάρκες στην ελληνική φιλοσοφία. Κι αυτό γιατί για πολλούς αποτελεί εργαλείο δουλειάς σε καλή τιμή σε σχέση με τα δεδομένα της ευρύτερης αγοράς. Με 12%, η Piaggio είναι τρίτος παίκτης. Παρόλ’ αυτά δεν ανταγωνίζεται ευθέως Honda και SYM στην τιμή, αλλά στο σχεδιασμό που έχει να «πουλήσει» η ιταλική μάρκα. Με 9,7%, η Yamaha μένει λίγο πίσω αριθμητικά σε σχέση με τους τρεις πρώτους, αλλά έχει να προτάξει τεχνολογία και πιστό κοινό που την ακολουθεί για πολλά χρόνια.

Τα 20 εκατομμύρια του Αραμπατζή

Ο Μιχάλης Αραμπατζής, διοικεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ζύμης στην Ελλάδα, η οποία έχει στην ομπρέλα της την Ελληνική Ζύμη, που παίζει πολύ με ιδιωτική ετικέτα σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεταξύ των οποίων η Lidl. Και τη Χρυσή Ζύμη που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Αραμπατζής αυτή την περίοδο επενδύει κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ για νέο εργοστάσιο κοντά σε αυτό της ζύμης, με αντικείμενο την παραγωγή αρτοποιημάτων. Μέσω της νεοσυσταθείσας εταιρείας, Arzy Bakery. Σας θυμίζω ότι στις ζύμες κυρίαρχος μέτοχος είναι η Vivartiaκαι το fund CVC και πλέον ο Μιχάλης Αραμπατζής, έχει τη μειοψηφία. Πάντως, ο ίδιος παρά το γεγονός ότι είναι κοντά τα 70 του χρόνια, δεν σταματάει να δημιουργεί καινούργια πράγματα κάθε τρεις και λίγο. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από τη ντομάτα έχει συμμετοχή και στην εταιρεία υδροπονικής ντομάτας, Wonderplant μαζί με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και όχι μόνο εκεί.

O Mr Intersport και οι συναντήσεις του στην Ελλάδα

Mε πληροφορεί άνθρωπος εμπιστοσύνης μου ότι ο επικεφαλής του ομίλου Intersport βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα, σε μια επίσκεψη με σαφές στρατηγικό αποτύπωμα για την παρουσία και την επόμενη μέρα της γνωστής μάρκας αθλητικών καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η μακρόχρονη συνεργασία με τον όμιλο Φουρλή ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς και συνεργάτες της Intersport διεθνώς εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο άνθρωπο ο Tom Foley είχε διαδοχικές συναντήσεις με την ανώτατη διοικητική ομάδα του ομίλου Φουρλή, δηλαδή τον Βασίλη Φουρλή και τον Γιάννη Βασιλάκο, καθώς και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intersport στην Ελλάδα, Βαγγέλη Μπάτρη.