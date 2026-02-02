BEAST

Στο τραπέζι η συνταγματική αναθεώρηση

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ένα γνώριμο αλλά σύνθετο πολιτικό πεδίο ανοίγει εκ νέου για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο επανέρχεται στο τραπέζι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα επόμενα βήματα που αυτή προϋποθέτει. Πρόκειται για μια διαδικασία θεσμικά βαριά, πολιτικά απαιτητική και χρονικά μακρά, που ωστόσο η κυβέρνηση θέλει να εντάξει σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό με ορίζοντα τη σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις.

Μήνυμα Μητσοτάκη

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα υπάρξει μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για να εκκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος. Στο Μέγαρο Μαξίμου η ανάγνωση είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζεται ότι η κοινωνία δεν διψά για συνταγματικές αλλαγές με την έννοια της καθημερινότητας. Από την άλλη όμως εκτιμάται ότι υπάρχουν ώριμες πλέον συνθήκες για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα απαντούν σε χρόνιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήματα όπως η ευθύνη υπουργών, η αξιολόγηση στο Δημόσιο και η άρση της μονιμότητας, αλλά και η συζήτηση για το άρθρο 16 και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της ΝΔ.

Είχε κλειδώσει καιρό

Σύμφωνα με καλές πηγές η απόφαση του πρωθυπουργού είχε ληφθεί εδώ και καιρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιγε τον φάκελο Συνταγματική Αναθεώρηση για να αλλάξει ατζέντα και μεταθέσει τη συζήτηση σε άλλο επίπεδο. Εδώ και καιρό είχε αποφασίσει πως έπρεπε να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία που είναι και χρονοβόρα και ξεπερνά και την θητεία της παρούσας Βουλής. Το θέμα είχε συζητηθεί στο πρωθυπουργικό επιτελείο πριν μερικές εβδομάδες μεταξύ των συνεργατών του πρωθυπουργού όπως ο καθηγητής Στέλιος Κουτνατζής και του ίδιου αλλά και με στελέχη – βουλευτές όπως ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος.

Μετρώνται και αναμετρώνται με τις ευθύνες τους

Με δεδομένο ότι το 2026 είναι το έτος που πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση ώστε αυτή να ολοκληρωθεί στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία όλα δείχνουν πως η έναρξη των συζητήσεων δεν απέχει χρονικά. Το επισήμανε και ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δείχνοντας μάλιστα ότι τα θέματα που θα τεθούν και σοβαρά είναι και αφορούν στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο και δεν είναι μόνο το άρθρο 86 και το άρθρο 16. Είναι και άλλα. Εξέφρασε και την άποψή του για ορισμένα όπως για τα προγράμματα των κομμάτων που όπως είπε «μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική η κοστολόγησή τους», ενώ, μίλησε και για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ένα είναι βέβαιο. Ότι όταν τίθεται θέμα συνταγματικής αναθεώρησης όλοι, όλα τα κόμματα, μετρώνται και αναμετρώνται με τις ευθύνες τους.

Συναινέσεις και γαλάζια ΚΟ

Το πρώτο βήμα είναι καθαρά πολιτικό και αφορά τη διαμόρφωση εσωτερικής γραμμής. Η κυβέρνηση επιδιώκει να καταγράψει με σαφήνεια ποιες συνταγματικές διατάξεις θέλει να θέσει προς αναθεώρηση και με ποιο σκεπτικό, αποφεύγοντας έναν γενικόλογο κατάλογο που θα άνοιγε μέτωπα χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Παράλληλα, στο κυβερνών κόμμα γνωρίζουν ότι απαιτείται εσωτερική πειθαρχία και καθαρό μήνυμα προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς οι συνταγματικές αλλαγές παραδοσιακά φέρνουν στο φως διαφοροποιήσεις και ιδεολογικές αποχρώσεις. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον διάλογο με τα άλλα κόμματα. Η ΝΔ δεν κρύβει ότι θα επιδιώξει συναινέσεις, γνωρίζοντας πως χωρίς ευρύτερες πλειοψηφίες η διαδικασία είτε θα καθυστερήσει είτε θα καταστεί πολιτικά ατελέσφορη. Ωστόσο, στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει συγκρατημένη απαισιοδοξία για το κατά πόσο η αντιπολίτευση -και ιδίως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ- θα θελήσει να εμπλακεί ουσιαστικά και όχι τακτικιστικά.

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Ρόλους και αρμοδιότητες σε γαλάζιους βουλευτές μοιράζει η επιτελική κυβερνητική ομάδα. Και η επιλογή δεν είναι τυχαία αλλά αναλαμβάνουν πόστα πρόσωπα που σηματοδοτούν κάτι ή εκπροσωπούν γεωγραφικά περιφέρειες που μέχρι πρότινος υπό εκπροσωπούνταν. Έτσι, ο βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης ορίζεται Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας με αρμοδιότητα την Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Ο γραμματέας της ΚΟ, Μάξιμος Χαρακόπουλος καλωσόρισε τον ακρίτα -όπως είπε- συνάδελφο και «πιστό στρατιώτη» της παράταξης. Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης θα είναι εισηγητής της Συνταγματικής Αναθεώρησης με τον πρωθυπουργό να ανοίγει το θέμα ζητώντας ευρύτερες συναινέσεις και τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να αναλαμβάνει ρόλο εποπτεύονται με την ιδιότητα του Συνταγματολόγου. Η γαλάζια τράπουλα ανακατεύεται ενώ ήδη έχει ξεκινήσει στο εσωτερικό του κόμματος συζήτηση για επικείμενο ανασχηματισμό.

Η σύναξη του βορρά

Και λόγω της συνταγματικής αναθεώρησης να σας αναφέρω και μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που θα γίνει σήμερα στην Κομοτηνή. Το συλλογικό βιβλίο που συντόνισε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης για την τεχνητή νοημοσύνη και πως επηρεάζει βασικές λειτουργίες της δικαιοσύνης, του Κράτους Δικαίου, της οικονομίας, της πολιτικής, θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Θ. Ρουσόπουλο που θα τρέξουν μαζί την συνταγματική αναθεώρηση αλλά και τον κορυφαίο Συνταγματολόγο Ευάγγελο Βενιζέλο. Και τι συγκυρία; Λογικό να αναφερθούν και στα μελλούμενα περί της Αναθεώρησης.

Στην Καλαμάτα το δίδυμο Σαμαρά – Καραμανλή

Επίτιμος δημότης Καλαμάτας θα ανακηρυχθεί σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής μεγάλη ημέρα για την πόλη, καθώς γιορτάζει την Πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή. Και όπως καταλαβαίνετε ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει μεγάλη κινητοποίηση στη γενέτειρά του, προκειμένου τα μηνύματα που θα σταλούν να είναι ηχηρά. Χθες το βράδυ έγινε μεγάλο τραπέζι έμαθα στο οποίο συμμετείχαν όλοι – μαζί και το Δημήτρης Πτωχός- και το μενού ήταν ιδιαίτερα καυτό αφού οι πολιτικές εξελίξεις απασχολούν τους συνδαιτημόνες, οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο στα εσωνεοδημοκρατικά δρώμενα. Είχε προηγηθεί απογευματινός καφές στην κεντρική πλατεία στο Bistroteca με τους περαστικούς να σπεύδουν να χαιρετίσουν. Στις εκδηλώσεις το παρών θα δώσει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο aντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στη 1 το μεσημέρι ο δήμος Καλαμάτας παραθέτει το επίσημο γεύμα στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Elite στην παραλία της Καλαμάτας. Εκεί θα γίνει και η ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας, σύμφωνα με απόφαση, κατά πλειοψηφία, που πήρε το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας, για την προσφορά του στην πόλη. Θα ακολουθήσει σύντομη ομιλία και μένει να δούμε που θα στρέψει τα βέλη του.

Ποιοι έφαγαν μαζί τους στην Καλαμάτα

Γαλάζια σύναξη χθες βράδυ στην χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα στην Καλαμάτα. Εκτός από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά έμαθα ότι το παρών έδωσαν και οι βουλευτές της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος Βλάχος, ο Ασημάκης Παπαγεωργίου πρώην υφυπουργός Ενέργειας 2012-2015, ο Λευτέρης Ζαγορίτης που έχει και σπίτι στην Καλαμάτα αλλά και οι πρόεδροι του εργατικού κέντρου και του δικηγορικού συλλόγου. Το κρασί έρεε άφθονο και οι πιατέλες με τα κρεατικά ανανεώνονταν διαρκώς. Γουρνοπούλα, παϊδάκια, λουκάνικα αλλά και πίτες στο τραπέζι. Ο άνθρωπός μου συνδαιτυμόνας και με στενή σχέση με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς όταν τον ρώτησα τι αποκόμισε από τη βραδιά μου είπε ότι Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής είναι δύο πραγματικοί φίλοι που τους διακατέχει χωρίς αμφιβολία βαθιά ανησυχία για την πορεία της χώρας σε δύσκολους καιρούς. Μου μίλησε για μια βραδιά ανθρώπινη, όπου όλοι ήταν ευδιάθετοι με αστεία και χαλαρές στιγμές, όπου αποτυπωνόταν ξεκάθαρα η στενότατη φιλική και πολιτική σύνδεση μεταξύ των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Περί διαγραφής Δούκα

Και ενώ υπάρχει μία σχετική νηνεμία στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ υπήρξε επίθεση από στελέχη που πρόσκεινται στον Νίκο Ανδρουλάκη προς το πρόσωπο του Χάρη Δούκα. Θα μου πείτε όταν ένα κόμμα που έχει μάθει στην εξουσία -ασχέτως αν έχει να την δει χρόνια- δεν πάει καλά, λογικό να υπάρχουν τριβές και γκρίνιες. Και επειδή το μενού το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε διαγραφή του Χάρη Δούκα από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είπα να το δω λίγο περισσότερο. Μπορώ να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο μυαλό της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, γιατί ένα μήνα πριν τον συνέδριο θα τον κάνουν ήρωα στα μάτια των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς, με συνέπεια ο δήμαρχος Αθηναίων εσωκομματικά να πάρει αρκετούς πόντους. Τώρα, το πώς θα αντιμετωπιστεί η εσωκομματική γκρίνια, αυτό αφορά την ηγεσία και προσωπικά τον Νίκο Ανδρουλάκη που όπως μαθαίνω θα κάνει ανοίγματα. Από την άλλη βλέπουμε έναν Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος σε συνέντευξή του τόνισε ότι τα κείμενα του προσυνεδριακού μας διαλόγου πρέπει να περιλαμβάνουν και συγκεκριμένη πρόταση για τις βασικές αρχές του πλαισίου κυβερνητικών συνεργασιών όπως θα τις επιδιώξουμε ως πρώτο κόμμα, πέρα από την αυτονόητη απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ανοιχτό το πλαίσιο συνεργασιών χωρίς στο κάδρο την Νέα Δημοκρατία.

Ο πρωινός καφές του Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, όπου το πρωί της Κυριακής τελέστηκε Θεία Λειτουργία, παρουσία του Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν παρέλειψε να κάνει και τα κομματικά του ραντεβού απ’ ό,τι έμαθα και μάλιστα σε καλό κλίμα. Βέβαια ΠΑΣΟΚ και καλό κλίμα τον τελευταίο καιρό ακούγεται λίγο οξύμωρο. Ξέρω όμως ότι στο ξενοδοχείο Monasty όπου διέμενε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έγινε κατά κάποιο τρόπο πρωινός καφές με την συμμετοχή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θρασκιά, ενώ ήταν επίσης ο νέος γραμματέας της νομαρχιακής του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης, Στάθης Κουτσοχήνας και o Δημήτρης Σαρηγιάννης διευθυντής του γραφείου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο καφές κράτησε περίπου δύο ώρες και απ’ ό,τι έμαθα όλοι έφυγαν ευχαριστημένοι. Σας δίνω ακόμη μία πληροφορία, στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν καταλύσει και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στην Καρυστιανού ο Θανάσης Οικονόμου;

Είδα τη διαγραφή του Θανάση Οικονόμου από το Κίνημα Δημοκρατίας. Για όσους δεν γνωρίζουν ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους του Θ. Οικονόμου και την παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, λόγω μιας ανάρτησης, όπου επιτίθεται κατά αντιπάλων όσο και του ίδιου του, του προέδρου. Η μία ανάρτηση του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ άφηνε σαφείς αιχμές εναντίον του Κασσελάκη για όνειρα που αφορούν την σύμπραξη με την Νέα Δημοκρατία. Πήρα λοιπόν την πλευρά του προέδρου να μάθω το τι ακριβώς έχει γίνει ανάμεσα στους δύο άνδρες. Μετά την αλλαγή του καταστατικού του κόμματος χάθηκαν θέσεις και οφίτσια, μου είπε η πηγή μου και μία απ’ αυτές αφορούσε και τον Οικονόμου. Το όργανο έγινε πιο ευέλικτο από πριν όπου υπήρχαν 1.200 θέσεις δημοτικών περιφερειακών οργανώσεων και εθνικού συμβουλίου. Επίσης, μου είπε ότι τον τελευταίο καιρό καλοέβλεπε την προσχώρηση του στον πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ομοφωνία στο ΚΚΕ

Ανανεωμένη κάπως η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ που εξελέγη από το 22ο συνέδριο που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο στον Περισσό. Πλέον αριθμεί 95 μέλη έναντι 81 της ΚΕ του 21ου, ενώ και 7-8 μέλη της προηγούμενης δεν μετέχουν στην τωρινή ΚΕ. Εντυπωσιακή ήταν η ομοφωνία στην επανεκλογή του Δημήτρη Κουτσούμπα (που ομόφωνα είχε εκλεγεί και το 2021). Αναμενόμενο αλλά να σκεφτείτε ομόφωνη ήταν και η αποδοχή των κομματικών ντοκουμέντων. Λευκό έριξαν μόλις 28 και καταψήφισαν μόνο 8!

Τρέχει ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με επικεφαλής τον δρ. κοινωνιολογίας και συγγραφέα Γιώργο Σιακαντάρη, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κειμένου πολιτικών θέσεων που θα επιχειρήσει την σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας και την ανανέωση του πολιτικού λόγου στον προοδευτικό χώρο. H πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αναδιάταξης στην Κεντροαριστερά και την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, με φωνές να ζητούν συνεργασίες και ένα πιο ενωτικό πολιτικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί η κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και η πολιτική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης συνομιλητής του Αλ. Τσίπρα μου είπε ότι η κίνηση ερμηνεύεται τόσο ως μια προσπάθεια αναγέννησης του προοδευτικού χώρου όσο και ως ένα πρώτο βήμα για τη συγκρότηση ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών στο πλαίσιο πιθανών μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Στο σφυρί το Club 22

Το Club 22, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλαμπ διασκέδασης της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης, οδηγήθηκε σε πλειστηριασμό ύστερα από μια μακρά περίοδο οικονομικής πίεσης που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια. Το ακίνητο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 22 είχε χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρο προς της τράπεζες για τη λήψη δανείων. Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου για το ακίνητο που βρίσκεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 22, σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 1.166 τετραγωνικών, ενώ το κτίριο είναι επιφάνειας 833 τετραγωνικών. H τιμή έναρξης του πλειστηριασμού έχει οριστεί στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για το «φιλέτο» της λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο ανήκει στις εταιρείες Dovada Limited και Equinox RealEstate Α.Ε. Για την ιστορία σας αναφέρω ότι η Equinox ανήκει στον Λουκά Βασιληά, άλλοτε πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Αυτοκινήτων και επιχειρηματία με παρουσία σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

Τι συμβαίνει με την ιδιοκτησία στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να ανήκει στο «κλαμπ» των χωρών με υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ευρώπη, όπως διαπιστώνω από στοιχεία της Eurostat. Σχεδόν επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι ζουν σε ιδιόκτητη κατοικία, ποσοστό που την τοποθετεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα χαρτιά, πρόκειται για ένδειξη σταθερότητας, κοινωνικής ασφάλειας και οικονομικής αυτάρκειας. Στην πράξη, όμως, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη και λιγότερο αισιόδοξη. Η υψηλή ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα δεν είναι προϊόν ευημερίας, αλλά κληρονομιάς. Είναι αποτέλεσμα δεκαετιών οικογενειακής αποταμίευσης, αντιπαροχής και μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας από γενιά σε γενιά. Ένα μοντέλο που χτίστηκε όταν η κατοικία ήταν καταφύγιο και όχι επενδυτικό προϊόν. Σήμερα, αυτό το μοντέλο δείχνει να εξαντλείται. Η σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία ή η Αυστρία είναι αποκαλυπτική. Εκεί, η χαμηλή ιδιοκατοίκηση συνοδεύεται από σταθερές μισθώσεις, προβλέψιμα ενοίκια και κρατικές πολιτικές στέγασης. Στην Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, σε μία εποχή όπου το στεγαστικό αποτελεί την «καυτή πατάτα» για την κυβέρνηση.

Πουλάμε υβριδικά, όχι όμως και ηλεκτρικά

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων δείχνουν καθαρά την κατεύθυνση της αγοράς: τα υβριδικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, την ώρα που τα αμιγώς ηλεκτρικά παραμένουν στάσιμα ή και υποχωρούν. Οι καταναλωτές φαίνεται με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, ότι προτιμούν την τεχνολογία των υβριδικών ως μια «ασφαλή μετάβαση» στη νέα εποχή. Συνδυάζουν χαμηλότερη κατανάλωση και μειωμένους ρύπους χωρίς να απαιτούν αλλαγή συνηθειών, επενδύσεις σε φορτιστές ή άγχος αυτονομίας σε ένα μεγάλο ταξίδι. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά εξακολουθούν να σκοντάφτουν σε ζητήματα κόστους, υποδομών και καθημερινής χρηστικότητας, ειδικά εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Νέο επεισόδιο στην ενδοοικογενειακή κόντρα στα Market In

Νέο επεισόδιο γράφεται στην ενδοοικογενειακή αντιπαράθεση στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Market In. Η Μαργαρίτα Ράμμου, μέτοχος μειοψηφίας της ανώνυμης εταιρείας Market In και κόρη του ιδρυτή της αλυσίδας Θωμά Ράμμου, υπέβαλε αίτημα για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών της οικογένειας, με τη Μαργαρίτα Ράμμου να αμφισβητεί αποφάσεις και χειρισμούς της διοίκησης της εταιρείας, την οποία ασκεί η αδελφή της, Εύη Ράμμου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος και μέτοχος πλειοψηφίας. Μεταξύ άλλων, από πλευράς της Μαργαρίτας Ράμμου, ζητείται ενημέρωση για συναλλαγές εντός της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια καθώς και ενημέρωση για το σύνολο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από το 2016 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου σύγκλησης, της απαρτίας και του περιεχομένου των αποφάσεων που έχουν ληφθεί.

Τέλος εποχής μετά από 13 χρόνια για τον Μάκη Λειβαδίτη

Μία είδηση που ομολογουμένως δεν γνώριζα, έμαθα πριν λίγες ώρες. Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος στα Θερμοκήπια Θράκης, συμφερόντων του ομίλου Πλαστικά Θράκης, Μάκης Λειβαδίτης δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της εταιρείας. Μετά από 13 χρόνια ο Λειβαδίτης αποχώρησε από την εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Χαλιορή και αποφάσισε να κάνει το επόμενό του βήμα ως γενικός διευθυντής της εταιρείας επιχειρηματικών συμβούλων, Verallis. Πρόκειται για τον άνθρωπο που έδωσε μορφή και υπόσταση στα Θερμοκήπια Θράκης, που αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας και αγγουριού μαζί με τη Wonderplant των Θεοδωρόπουλου, Μακρή, Αραμπατζή, Φώλια.