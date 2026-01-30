Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο εκ των τριών τραυματιών του σοκαριστικού τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ ο τρίτος παραμένει στη Ρουμανία. Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Τιμισοάρα βρίσκεται ο τρίτος τραυματίας του φονικού τροχαίου με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για τον 20χρονο Κώστα, ο οποίος έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα. Αρχικά οι γιατροί είχαν δώσει το «πράσινο φως» ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια είδαν το οίδημα και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαίο να μπει στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι το χειρουργείο πήγε καλά, ωστόσο όλα θα φανούν όταν βγει από την καταστολή. Άγνωστος παραμένει ακόμα ο χρόνος αποθεραπείας.

Ο δεύτερος τραυματίας είναι καλά στην υγεία του, και μεταφέρθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη από τη Ρουμανία. Φέρει ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο πρώτος τραυματίας, ο 28χρονος, ήταν σε θέση να περπατήσει, ωστόσο μεταφέρθηκε σε φορείο για ασφάλεια. Πιθανότατα αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

«Του είπα να μην πάει από δύσκολο δρόμο»

Ο εργοδότης του Δημήτρη Μαρωνίτη, του 28χρονου φιλάθλου του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία, μίλησε στο MEGA.

«Τα παιδιά ήταν φιλαράκια. Ακολουθούσε τον ΠΑΟΚ σε όλους τους αγώνες και εκτός Θεσσαλονίκης. Τελευταία τον απέτρεψα τον Δημήτρη να πάει στο ταξίδι. Πήγε αυθημερόν Τρίπολη – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα. Πριν από 6 χρόνια ήρθε στην εταιρεία ο Δημήτρης, για να κάνει την πρώτη πρακτική του. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε και τον αγκαλιάσαμε, τον είχαμε σαν παιδί μας. Μου εκμυστηρεύτηκε ότι το 2009 σε αυτόν τον δρόμο όπου «έφυγε» και ο ίδιος, «έχασε» τον πατέρα του. Ο Δημήτρης ήταν τότε 12 ετών. Ήταν επαγγελματίας οδηγός ο πατέρας του. Το παιδί μεγάλωσε με τη μητέρα του με τεράστιες δυσκολίες, δεν κατάφερε να αποζημιωθεί καθώς έμπλεξε με το βουλγαρικό σύστημα. Παρόλα αυτά η μητέρα του στάθηκε δίπλα του, ήταν ένας δεύτερος γιος μου ο Δημήτρης, τον αγαπούσαμε πολύ», είπε αρχικά ο κ. Γιάννης Κωνσταντινίδης.

«Την Δευτέρα ήμασταν μαζί με τον Δημήτρη γιατί θα έκανε ανακαίνιση σε ένα σπίτι που είχε αγοράσει με έναν φίλο του. Μου είπε ότι θα φύγει να πάει στη Λυών και τον απέτρεψα γιατί είχε πάει και την άλλη φορά. Ήταν ένα χαρούμενο και ευγενικό παιδί ο Δημήτρης, τίμιος και εργατικός. Του είπα να μην πάει και να έρθει να δούμε το ματς παρέα. Μου είπε ότι «θα πάω και μην ανησυχείς». Του είπα να μην προτιμήσουν να πάνε από δρόμους “δύσκολους”», συνέχισε.

«Όταν είδα το ατύχημα στην τηλεόραση και είπαν «οπαδοί του ΠΑΟΚ», λέω «αποκλείεται να είναι αυτά τα παιδιά». Πήρα τον φίλο του τηλέφωνο και μου είπε: «όχι κύριε Γιάννη τι δουλειά έχουν τα παιδιά στη Ρουμανία, μέσω Ιταλίας θα πάνε». Δεν ξέρω τι έγινε. Την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ την έκαναν ταξίδι χωρίς γυρισμό. Από ό,τι έμαθα ο Δημήτρης καθόταν πίσω από τον οδηγό», ανέφερε κλείνοντας.