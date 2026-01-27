Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το φονικό τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, καθώς ταξίδευαν προς τη Γαλλία για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λιόν στο πλαίσιο του Europa League.

Ρουμανική ιστοσελίδα έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από το συγκλονιστικό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο «του θανάτου», όπως τον αποκάλεσαν ρουμανικά ΜΜΕ, το οποίο καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση από την αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.

Αμέσως φαίνονται συντρίμμια του μίνι βαν να εκτινάσσονται στον αέρα, ενώ το όχημα βγαίνει εντελώς από τον δρόμο και καταλήγει στο διπλανό χωράφι, ως μια άμορφη μάζα σιδερικών.