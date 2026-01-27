Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όταν το μίνι βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, με προορισμό τη Γαλλία, έγινε σμπαράλια σε αυτοκινητόδρομο της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με τη ρουμανική ιστοσελίδα digi24.ro, το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Το μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ επιχείρησε να προσπεράσει στην εθνική οδό κοντά στην περιοχή Lugojelul, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj.

Στη προσπάθεια του να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με μία βυτιοφόρο και εκφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ μιλούν για τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, αναφέροντας ότι έχουν συμβεί πολλά τροχαία κατά καιρούς και μάλιστα με νεκρούς.

Στον εθνικό δρόμο DN6, έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Ρουμανίας, ρουμανικά ΜΜΕ καταγράφουν επαναλαμβανόμενα σοβαρά τροχαία με νεκρούς τα τελευταία χρόνια. Σε αρκετές περιπτώσεις εμπλέκονται βαριά οχήματα, ενώ συχνές είναι και οι παρασύρσεις πεζών σε τμήματα όπου ο δρόμος περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, το Radio România Reșița μετέδωσε ένα σοβαρό τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών, με πινακίδες Τουρκίας και Πολωνίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ένα από τα οχήματα ανετράπη, ενώ ο οδηγός του δεύτερου εγκλωβίστηκε στην καμπίνα, σε σύγκρουση που οδήγησε αρχικά στον θάνατο του οδηγού του φορτηγού με πινακίδες Τουρκίας.

Αργότερα, σε νεότερη ενημέρωση, το ίδιο μέσο σημειώνει ότι και οι δύο οδηγοί έχασαν τη ζωή τους, με τις αρχές να μιλούν για «θανατηφόρο τροχαίο» που προκάλεσε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον DN6 για ώρες. Το ρεπορτάζ αναδεικνύει τις δυσκολίες επέμβασης των συνεργείων διάσωσης, λόγω του μεγέθους των οχημάτων και της θέσης στην οποία κατέληξαν μετά την πρόσκρουση.

Στις 18 Ιανουαρίου 2026, άρθρο του Radio România Reșița αναφέρει θάνατο πεζού 67 ετών. Το συμβάν καταγράφηκε γύρω στις 19:08, όταν ένας 42χρονος οδηγός αυτοκινήτου με ρυμουλκούμενο, κινούμενος στον DN6 στο ρεύμα Lugoj–Caransebeș, φέρεται να χτύπησε με το δεξί-μπροστινό μέρος του οχήματος έναν πεζό που βρισκόταν στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο άνδρας κατέληξε. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι αστυνομικοί δρόμων DN και DE άνοιξαν δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο πεζός βρέθηκε στην πορεία του οχήματος.

Στις 25 Δεκεμβρίου 2023, το Express de Banat περιγράφει ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας τράκτορας βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε υδάτινη μάζα (ποτάμι/κανάλι), με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού.

Οι λεπτομέρειες που παραθέτει το μέσο αφορούν την απομάκρυνση του οχήματος από το νερό με ειδικά μηχανήματα και την κινητοποίηση διασωστικών δυνάμεων σε δύσκολες συνθήκες, λόγω του σημείου και της προσβασιμότητας. Αν και δεν δίνονται εκτενείς τεχνικές πληροφορίες, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για «accident mortal» στον DN6.

Σε σελίδες κοινωνικών δικτύων που αναπαράγουν τοπικά ρεπορτάζ, εμφανίζονται επίσης αναφορές σε άλλη μία τραγωδία στον DN6, όπου ένας οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του όταν «συγκρούστηκε» με το όχημά του πάνω σε φορτηγό. Τα συνοδευτικά κείμενα μιλούν για σφοδρή μετωπική σύγκρουση, χωρίς όμως πλήρες, δομημένο ρεπορτάζ όπως αυτό των ραδιοφωνικών σταθμών.