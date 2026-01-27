Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το σημείο του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Οι εικόνες από την εθνική οδό DN6, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Στο βίντεο διακρίνεται το μικρό λεωφορείο που μετέφερε τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, το οποίο ξεκίνησε απο την Κατερίνη, να έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έξω από το οδόστρωμα, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα με την οποία προσέκρουσε πάνω στη νταλίκα.

Το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρεστι μεταβαίνει αμεσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Μια γιγαντιαία επιχείρηση ανάμεσα σε συντρίμμια

Οι εικόνες δείχνουν δεκάδες διασώστες, πυροσβέστες και αστυνομικούς να επιχειρούν πάνω στο οδόστρωμα, το οποίο έχει γεμίσει με θραύσματα από τα εμπλεκόμενα οχήματα. Η νταλίκα της εταιρείας «Talay», με την οποία συγκρούστηκε μετωπικά το βαν, φέρει σοβαρές ζημιές στο μπροστινό της μέρος, ενώ οι δυνάμεις της SMURD βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ρουμανική ιστοσελίδα opiniatimisoarei.ro, η οποία δημοσίευσε το σχετικό υλικό, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε το όχημα των επιβατών.

Η «μοιραία» προσπέραση

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στην προσπάθεια του οδηγού του μικρού λεωφορείου να προσπεράσει, κίνηση που οδήγησε στην επαφή με βυτιοφόρο και την επακόλουθη μοιραία εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα.

Στο βίντεο διακρίνεται η πυκνή ομίχλη και οι δύσκολες συνθήκες ορατότητας που επικρατούσαν στην περιοχή, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν στάθηκε δυνατή η συνδρομή εναέριων μέσων διάσωσης.

Οι τρεις τραυματίες που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο, την ώρα που οι ρουμανικές αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όλα τα θύματα αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.