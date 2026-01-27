Το τελευταίο ταξίδι της ζωής τους έμελλε να κάνουν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, καθώς καθ’ οδόν προς τη Γαλλία, για τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, βρήκαν τραγικό θάνατο στη Ρουμανία, όταν το μίνι βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό.

Έξι άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο πήραν άλλα τέσσερα για να τα μεταφέρουν σε νοσοκομεία, όμως ένας εξ αυτών κατέληξε πριν φτάσει. Όπως αναφέρουν ρουμανικά ΜΜΕ, οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως συμπληρώνουν αστυνομικές πηγές της σελίδας digi24.ro, το μίνι βαν, αν και είχε θέσεις για οκτώ άτομα, μετέφερε δέκα επιβάτες. Όπως λένε, προσπάθησε να προσπεράσει στην εθνική οδό DN6 – E70, κοντά στην περιοχή Lugojel, στην είσοδο του περιφερειακού δρόμου του Lugoj, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Ο οδηγός του μικρού λεωφορείου είναι μεταξύ των νεκρών.

Ο «δρόμος του θανάτου»

Ο δρόμος που έγινε το δυστύχημα έχει χαρακτηριστεί από τα ρουμανικά ΜΜΕ ως «δρόμος του θανάτου», καθώς έχουν σημειωθεί εκεί πολλά δυστυχήματα.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στη ρουμανική τηλεόραση: «Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη η προσπέραση. Συνειδητοποίησε ότι το φορτηγό ερχόταν από μπροστά και προσπάθησε να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλά συγκρούστηκε και εξοστρακίστηκε ακριβώς πάνω του. Είδα μόνο έναν άνδρα που βγήκε από το αυτοκίνητο όρθιος. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν στο δρόμο και στο χωράφι… ήταν σε πολύ κακή κατάσταση», είπε ο μάρτυρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας της περιοχής για το περιστατικό: «Στις 27 Ιανουαρίου 2026, οι τροχαίοι αστυνομικοί του Λουγκόι ειδοποιήθηκαν για την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος στην εθνική οδό DN 6.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, έπειτα από τους ελέγχους που διενήργησαν, διαπίστωσαν ότι ένας 29χρονος άνδρας οδηγούσε ένα μικρό λεωφορείο από τον δήμο Καρανσέμπες προς το Λουγκόι και, σε κάποια στιγμή, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, δυστυχώς, 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους (ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και 6 επιβάτες του), ενώ 3 άτομα τραυματίστηκαν, τα οποία επίσης επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο. Όλα τα άτομα που επέβαιναν στο μικρό λεωφορείο είναι άνδρες.

Στην υπόθεση αυτή, οι αστυνομικοί σχημάτισαν ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τη διακρίβωση όλων των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα».

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής της Ρουμανίας (σ.σ. πριν επιβεβαιωθεί και ο έβδομος νεκρός): «Γύρω στις 1:05 μ.μ., μας ζητήθηκε να παρέμβουμε σε ένα τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο E70 κοντά στην πόλη Lugojel. Ένα όχημα πρώτης επέμβασης, ένα όχημα απεγκλωβισμού, ένα όχημα πυρόσβεσης, δύο πληρώματα SMURD και ένα ATPVM (Όχημα Μεταφοράς Προσωπικών και Πολλαπλών Θυμάτων) στάλθηκαν επειγόντως στο σημείο. Από τα αρχικά δεδομένα, μέχρι στιγμής, 6 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως νεκροί επί τόπου. Ταυτόχρονα, σε άλλα 2 άτομα παρέχεται ιατρική περίθαλψη και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο».

Τι ερευνούν οι αρχές

Το βάρος της έρευνας πέφτει στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του μικρού βαν φέρεται να πραγματοποίησε ελιγμό προσπέρασης. Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι το όχημα κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως στη λωρίδα του.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση Τίτι Αουρ, σε δηλώσεις του σε ρουμανικά μέσα, επισήμανε ότι παρόμοια περιστατικά συνδέονται συχνά με στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού. Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως αιφνίδια αδιαθεσία, έντονη διάσπαση προσοχής, κόπωση μπορούν να αποβούν καθοριστικοί.

«Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα έντονης απόσπασης για να χαθεί ο έλεγχος, ειδικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας», τόνισε, σημειώνοντας ότι τα περιθώρια αντίδρασης σε τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Σε ό,τι αφορά τα βαρέα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ειδικοί εκτιμούν ότι οι οδηγοί τους δεν είχαν ουσιαστικά δυνατότητα αποφυγής της σύγκρουσης. Με δεδομένο ότι ο μέσος χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού κυμαίνεται γύρω στο 1.5 δευτερόλεπτο, οι πιθανότητες έγκαιρης αντίδρασης θεωρούνται ελάχιστες, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν προκύπτει ευθύνη από την πλευρά τους.

Αναφορά γίνεται και στο βυτιοφόρο όχημα, το οποίο μετέφερε αλκοόλ. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν σημειώθηκε διαρροή του φορτίου, γεγονός που απέτρεψε την πρόκληση πρόσθετων κινδύνων.