Σοκ επικρατεί, στον άμεσο απόηχο του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο επίσημος ΠΑΟΚ παρενέβη πριν από λίγο ζητώντας από όλους ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Από την ΠΑΕ ζητούν να μη μεταδίδονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, για το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πανικό ή σύγχυση, ειδικά σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι έχει συμβεί και ποια είναι η κατάσταση των εμπλεκομένων. Από την πλευρά του συλλόγου υπογραμμίζεται ότι οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν ασφαλή και διασταυρωμένα στοιχεία.Το ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η σωστή πληροφόρηση και ο σεβασμός απέναντι σε μια υπόθεση που αφορά ανθρώπινες ζωές. Όλα τα υπόλοιπα περνούν σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα από τις αρμόδιες αρχές.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι θα ενημερώσει για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, αποφεύγοντας κάθε βιαστική ή ανεπιβεβαίωτη αναφορά.