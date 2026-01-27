Μια λάθος εκτίμηση σε μια προσπέραση στάθηκε η αφορμή για μια ανείπωτη τραγωδία στην περιοχή Τίμις της Ρουμανίας.

Μικρό λεωφορείο, το οποίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Γαλλία, ενεπλάκη σε καραμπόλα στην εθνική οδό DN6, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης στο Λουγκόζ

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης, κοντά στον οικισμό Lugojelul. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ρουμανική αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα.

Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, το βαν ακούμπησε ένα βυτιοφόρο που μετέφερε αλκοόλ. Η επαφή αυτή ήταν αρκετή για να χάσει τον έλεγχο, να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει με ορμή πάνω σε μια νταλίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που έξι επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο News.ro, οι επιβαίνοντες ήταν Έλληνες πολίτες που ταξίδευαν οδικώς προς την κεντρική Ευρώπη και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ που είχαν ξεκινήσει απο την Κατερίνη. Το μικρό λεωφορείο κατευθυνόταν στην Λυών όπου την Πέμπτη ήταν προγηραμματισμένο να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με την τοπική ομάδα για το Europa League.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, όμως οι καιρικές συνθήκες στάθηκαν εμπόδιο στην επιχείρηση διάσωσης. Ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Raed Arafat, μιλώντας στο δίκτυο Digi24, εξήγησε την κρισιμότητα της κατάστασης:

«Υπήρχε η πρόθεση να σταλούν ελικόπτερα από το Arad και το Caransebeș, όμως οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο μικρό λεωφορείο επέβαιναν δέκα άτομα, παρόλο που η άδεια κυκλοφορίας του προέβλεπε μόνο 8+1 θέσεις. Αναφορικά με το βυτιοφόρο, ο κ. Arafat διευκρίνισε:

«Το ατύχημα ενέπλεξε αρκετά οχήματα, ένα εκ των οποίων ήταν βυτιοφόρο φορτωμένο με οινόπνευμα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν διαρροές ή άλλα ιδιαίτερα προβλήματα από αυτό, όμως το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό».

Αυτή τη στιγμή, τρεις από τους διασωθέντες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Λουγκόζ. Ένας εξ αυτών βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας διασωληνωθεί, ενώ οι υπόλοιποι δύο φέρουν πολλαπλά τραύματα αλλά διατηρούν τις αισθήσεις τους.

Η κυκλοφορία στον οδικό άξονα DN6 παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ το υλικό από κάμερα αυτοκινήτου που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης βρίσκεται ήδη στα χέρια των ανακριτών.