Σε σταθερή κατάσταση και χωρίς λόγους ανησυχίας παραμένουν οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο πολύνεκρο δυστύχημα της Τρίτης στη Ρουμανία, όπως ανέφερε ο διευθυντής του νοσοκομείου στην Τιμισοάρα.

Ο Ντορέλ Σαντέσκ, σε δηλώσεις του στο Mega, σημείωσε ότι ένας εκ των τριών τραυματιών βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ, με πολλαπλά κατάγματα και τραύματα στον πνεύμονα.

Ο διευθυντής διευκρίνισε ότι ο οπαδός αυτός «είναι σταθεροποιημένος και όχι σε καταστολή». Δεν έχει διασωληνωθεί, αλλά λαμβάνει περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου μέσω μάσκας.

Οι άλλοι δύο τραυματίες έχουν ελαφρότερα προβλήματα: ο ένας φέρει κάκωση στη λεκάνη και ο άλλος παρουσιάζει τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η θεραπεία τους θα συνεχιστεί στην Ελλάδα, ο Ντορέλ Σαντέσκ τόνισε ότι «αυτό θα το κρίνουν οι γιατροί σήμερα Τετάρτη». Η συνέχιση της φροντίδας στη Ρουμανία είναι πιθανή, αλλά θα αξιολογηθεί κατά πόσο ένα ταξίδι ενδέχεται να επιβαρύνει την κατάσταση των ασθενών.

Στην Τιμισοάρα αναμένεται επίσης η άφιξη του Έλληνα πρέσβη στη Ρουμανία, ο οποίος έχει ήδη επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, ενώ ταξίδευαν με τουριστικό βαν προς τη Γαλλία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο χωριό Λαγκόζ και προκλήθηκε από μετωπική σύγκρουση.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό βαν, που μετέφερε δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ. Κατά την προσπάθεια να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπου συγκρούστηκε με φορτηγό.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα στο δυστύχημα: ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τον λεγόμενο «δρόμο του θανάτου», επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί πολλά θανατηφόρα τροχαία σε αυτό το σημείο.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ενημέρωσαν ότι ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες εκδρομές προς τη Λιόν, μετά το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς της ομάδας.

Στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ήδη είχαν συγκεντρωθεί φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο Χρήστος Καρυπίδης, η Μαρία Γκοντσάρεβα και αρκετοί ποδοσφαιριστές, για να τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, τόνισε: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας». Παράλληλα ανέφερε ότι ένα κλιμάκιο της ΠΑΕ, που από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επαφή με την κυβέρνηση, μεταβαίνει στην Τιμισοάρα για να παράσχει όποια βοήθεια απαιτηθεί στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Το τραγικό συμβάν έχει συγκλονίσει τόσο την ελληνική κοινωνία όσο και τον κόσμο του αθλητισμού, με τον πόνο των οικογενειών που έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τα αγαπημένα τους πρόσωπα να είναι ανυπολόγιστος.