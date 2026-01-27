Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ίλιε Μπολοζάν, μέσω ανάρτησης του στο Facebook, εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα.

Στην ανάρτησή του ο Ρουμάνος ηγέτης τόνισε συγκεκριμένα:

«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».