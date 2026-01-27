Με αναρτήσεις στα social media οι παίκτες του ΠΑΟΚ λένε το δικό τους «αντίο» στους επτά φιλάθλους που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία καθώς ταξίδευαν για το παιχνίδι με τη Λιόν στη Γαλλία.

Η 27η Ιανουαρίου 2026 είναι μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία του «δικεφάλου του βορρά» και όχι για καλό λόγο. Ο θάνατος επτά φιλάθλων σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία έχει βυθίσει στο πένθος τον σύλλογο, με τους παίκτες να τους αποχαιρετούν μέσω αναρτήσεων στα social media.

«Τους πήρε η αγάπη τους για σένα…», ήταν το συγκλονιστικό μήνυμα του Δημήτρη Πέλκα, με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να γράφει «αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», ορμώμενος από το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπτη τον Οκτώβριο του 1999.

Ανάλογες αναρτήσεις έκαναν και άλλοι παίκτες, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να βρουν τον τρόπο για να ξεχάσουν για λίγο αυτό που έγινε και να επικεντρωθούν στο παιχνίδι της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν.