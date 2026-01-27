Ο αγώνας με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League δεν έχει καμία σημασία πλέον για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα μετά την τραγωδία στη Ρουμανία με τον θάνατο επτά φιλάθλων.

Η ΠΑΕ επικοινώνησε με την UEFA για να δει αν μπορεί να αναβληθεί το παιχνίδι, στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν συζητάνε τέτοιο ενδεχόμενο επειδή είναι η τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Το παιχνίδι, επομένως, θα γίνει κανονικά αλλά χωρίς οπαδούς του ΠΑΟΚ καθώς αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τα τραγικά νέα από τη Ρουμανία πάγωσαν τους πάντες και το μυαλό τους μόνο στο ποδόσφαιρο δεν είναι αυτή τη στιγμή.

Έτσι, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λιόν, η θύρα που θα τους φιλοξενούσε αν όλα πήγαιναν καλά και δεν υπήρχε αυτό το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, θα παραμείνει κλειστή.