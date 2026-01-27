Σε θρήνο έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και η τοπική κοινωνία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς οπαδούς, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς με προορισμό τη Λιόν για την αναμέτρηση της Πέμπτης στο Europa League.

Το μαύρο βαν στο οποίο επέβαιναν, κινούμενο στην περιοχή της Τιμισοάρα, πέρασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, μετατρέποντας το ταξίδι σε εφιάλτη.

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ επί χρόνια, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους. Η περιγραφή του για την αγωνία των γονιών και των φίλων στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ της Αλεξάνδρειας είναι συγκλονιστική:

«Στο σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος, θα μεταβεί εκεί ο Πρόξενος με ελικόπτερο και αυτά, θα πάει να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε ο καημένος, ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου’.»

Όπως εξηγεί, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν επικοινώνησε με την Αλεξάνδρεια. «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ένας ****, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε ‘είμαι καλά, τρακάραμε’ και αυτά, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, αυτά, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουνε».

Σύμφωνα με τον Στέφανο Δελιόπουλο, «ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος… Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα. Να περάσουν από Ρουμανία τώρα… Γιατί πήγαν από κει; Δεν ξέρω, να γλιτώσουν κάποια σύνορα ίσως, με βίζες και αυτά από Κροατίες και αυτά. Θα πήγαιναν μέσω από Βελιγράδι, Ρουμανία και θα ‘φευγαν Ουγγαρία».

Συγκλονισμένος και ο κ. Δελιόπουλος τονίζει ότι όλοι είναι γνωστοί, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότεροι επιβαίνοντες είναι από την Αλεξάνδρεια. Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες λέει ότι «όλοι πιτσιρίκια ήταν, 21, 22, 24 ετών, τέτοιες ηλικίες είχανε».