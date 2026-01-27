Το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ δεν αποτελεί λόγο αναβολής του αγώνα της Πέμπτης (29/1) με τη Λιόν, για την UEFA.

Οι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» ταξίδευαν οδικώς για τη Γαλλία για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλά τελικά είχαν ραντεβού με τον θάνατο στη Ρουμανία…

Λογικό ήταν, επομένως, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να επικοινωνήσουν με την UEFA για να δουν τι θα γίνει με το παιχνίδι και τελικά αυτό θα διεξαχθεί κανονικά.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν συζητάει το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα οπότε αυτός θα διεξαχθεί κανονικά, αν και το μυαλό όλων στις τάξεις της ελληνικής ομάδας, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, μόνο στο ποδόσφαιρο δεν είναι αυτή τη στιγμή.