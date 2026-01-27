Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε σε Μέσο της Ρουμανίας για την τραγωδία που ζει ο ΠΑΟΚ με τον θάνατο επτά οπαδών σε τροχαίο δυστύχημα καθώς ταξίδευαν στη Γαλλία για τον αγώνα του Europa League με τη Λιόν.

Οι φίλοι του «δικεφάλου του βορρά» ήταν καθοδόν για τη γαλλική πόλη, στη Ρουμανία όμως ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα είχε ως συνέπεια επτά εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος τον σύλλογο και γενικά τον ελληνικό αθλητισμό.

Μια τραγωδία, για την οποία μίλησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ στο Gazeta Sporturilor, αθλητικό site της Ρουμανίας.

«Ο ΠΑΟΚ είναι μία μεγάλη οικογένεια που τώρα πενθεί. Πρόκειται για μία τραγωδία, μία μεγάλη τραγωδία. Ίσως στη Ρουμανία να μην υπήρχε τέτοια αντιμετώπιση, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν πως είναι μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω με λέξεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν οι οικογένειες των θυμάτων αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί τους», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Μιλάμε για νέα παιδιά, είναι κρίμα αυτό που συνέβη. Τραγωδίες συμβαίνουν, η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες. Όλοι πρέπει να αντλήσουμε δύναμη και να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά και να υποστηρίξουμε τις οικογένειες με κάθε τρόπο. Πρέπει να νιώσουν πως είμαστε δίπλα τους, να τους βοηθήσουμε ώστε να προχωρήσουν».