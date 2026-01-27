Στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ήδη είχε συγκεντρωθεί κόσμος, πήγαν ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο Χρήστος Καρυπίδης, η Μαρία Γκοντσάρεβα και παίκτες της ομάδας, για να τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φίλους της ομάδας που έφυγαν από τη ζωή και εκεί είναι πλέον και οι Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια, Καρυπίδης, Γκοντσάρεβα, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κεντζιόρα και Πέλκας.

Όπως όλοι, έτσι και τα μέλη της ομάδας και της διοίκησης είναι σοκαρισμένα με αυτό που έγινε στη Ρουμανία και το κλίμα είναι πολύ βαρύ και συγκινητικό έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου.

Πρόκειται για μια πολύ, πάρα πολύ δύσκολη μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με την ομάδα να πρέπει να αναχωρήσει την Τετάρτη (28/1) για τη Γαλλία, καθώς την Πέμπτη (29/1) αντιμετωπίζει τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.